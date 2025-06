Cerisano apre le porte all’estate con il Festival delle Serre, l’evento storicizzato che da trentuno edizioni anima le vie del borgo con musica, spettacoli e momenti culturali. Un appuntamento atteso e riconosciuto, capace di trasformare il borgo o in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto, dove storia, arte e tradizione si fondono in un’esperienza condivisa. Tanti gli appuntamenti previsti in un cartellone ricco e variegato, pensato per coinvolgere grandi e piccini, residenti e visitatori, all’insegna della qualità e del divertimento.

Da qualche ora, sui social, è stata pubblicata l'anteprima della locandina, le prime date utili e gli artisti coinvolti. L’edizione 2025 abbraccia con forza le novità promosse dall’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Lucio Di Gioia, impegnata da anni in un percorso di rilancio del borgo come polo culturale e turistico. In quest’ottica, il Festival delle Serre si inserisce all’interno del più ampio progetto Cerisano Factory – Borgo swing, sostenuto dal Ministero della Cultura nell’ambito del PNRR, Missione 1 Misura 2 Intervento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.

Il Festival, già riconosciuto dalla Regione Calabria e finanziato a valere su fondi PAC 2014/ 2020- Az. 6.8.3. Dipartimento Istruzione formazione e pari opportunità - si propone come un viaggio esperienziale mettendo in luce gli obiettivi raggiunti e le visioni future del borgo. Tra le azioni più significative figurano gli interventi di Summer School e Summer Camp nonché i laboratori e incontri di Alta formazione organizzati grazie alla collaborazione dei Dipartimenti di Economia, Statistica e Finanza (DESF), Studi Umanistici (DiSU) e Fisica dell’Università della Calabria e lo spin off accademico “Missione al Cubo”.

A rendere ancora più viva l’atmosfera del Festival, un fitto programma che animerà il centro storico, coinvolgendo incursioni di artisti e le attesissime selezioni musicali che offriranno spazio alla scena cantautorale, portando nuova linfa alle notti cerisanesi. I momenti musicali – infatti - resteranno il cuore pulsante del Festival, con una proposta artistica che spazia dai grandi nomi del panorama nazionale fino ad alcune tra le più affascinanti espressioni della jazz internazionale, capaci di impreziosire le serate con sonorità raffinate e suggestioni cosmopolite. Non mancherà, infine, una ricca sezione teatrale, pensata per un pubblico trasversale e multigenerazionale, con spettacoli che toccheranno corde profonde tra emozione, ironia e riflessione.

Il Festival delle Serre si conferma così come uno degli eventi culturali più longevi e identitari del panorama calabrese, capace di coniugare arte, formazione, partecipazione e sviluppo sostenibile, restituendo centralità a un borgo che guarda al futuro con radici ben piantate nella propria storia.

Ulteriori dettagli sul programma completo e sugli ospiti saranno svelati nel corso della conferenza stampa ufficiale.