È previsto per i giorni 9-10 giugno 2025, nell’ambito delle attività del Master di II livello Didattica e Intelligenza Artificiale diretto da Giuseppe Spadafora dell’Unical, un seminario internazionale sul tema: Human Experience, AI Technology, and the Future of Education: In an Era of Geopolitical Disorder, Esperienza umana, Tecnologia dell’Intelligenza Artificiale e il futuro dell’educazione in un’epoca di disordine geopolitico.

I maggiori studiosi, in gran parte americani, del pensiero di John Dewey e scienziati di livello internazionale sull’Intelligenza Artificiale tra cui Giancarlo Fortino dell’Unical, cercheranno di esplorare il rapporto tra l’esperienza umana, che si sviluppa in particolare sulle categorie dell’apprendimento e della formazione, e l’uso dell’Intelligenza Artificiale per definire alcune linee del futuro dell’educazione e della scuola in un mondo così complesso e disordinato dal punto di vista geopolitico.

Partecipanti e componenti del Comitato Scientifico del Seminario Internazionale: Giuseppe Spadafora (University of Calabria) - Antonio Argentino (University of Calabria) - Randall Auxier (Southern Illinois University Carbondale) - Ilona Blocian (University of Wroc?aw) - Elsa Bruni (University of Chieti-Pescara) - Rossella Certini (University of Florence) - Min Chen (South China University of Technology/National Shanghai University) - Vasco D’Agnese (University of Naples II) - Claudio De Luca (University of Basilicata) - Alessio Fabiano (University of Basilicata) - Giancarlo Fortino (University of Calabria) - Eli Kramer (University of Wroc?aw and Palinode) - Pierpaolo Limone (University of Pegaso) - Paolina Mulè (University of Catania) - Teodora Pezzano (University of Calabria) - Francesco Pupo (University of Calabria) - John Shook (Bowie State University) - Maurizio Sibilio (University of Salerno) - Maura Striano (University of Naples) - Kenneth Stikkers (Southern Illinois University) - Leonard Waks (Hangzhou Normal University)

Il prof. Giuseppe Spadafora Direttore del Master e Coordinatore Scientifico del Master ha concluso affermando che: “È un confronto complesso e ancora da chiarire. L’Intelligenza Artificiale è guardata con sospetto e diffidenza, ma se utilizzata correttamente e responsabilmente, potrebbe costituire un fondamentale miglioramento per la qualità della scuola del futuro.”

L’evento si terrà presso l'Aula Multimediale - Cubo 20 B II piano Ponte Bucci Arcavacata di Rende ma sarà possibile seguire i lavori del seminario anche a distanza al link: https://us06web.zoom.us/j/89447787831