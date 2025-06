Ritorna una nuova esperienza con Paludinsieme, il format periodico che mira a promuovere la conoscenza del patrimonio archeologico (e non solo) del paese di Paludi. Sarà la Fidapa Rossano del Distretto Sud Ovest protagonista dell’azione culturale, insieme a chiunque vorrà unirsi, per vivere una piacevole domenica di conoscenza del territorio, incontro con la natura, di viaggi nel passato: i resti imponenti e suggestivi dell'antica città fortificata a Castiglione, il Museo Civico con le collezioni e le mostre in corso, il centro storico con le sue tipicità. Stare insieme, essere e sentirsi accolti, conoscere in una dimensione culturale di valorizzazione e scoperta di un patrimonio che deve essere sempre più apprezzato. Questo vuole essere il format Paludinsieme: un open day periodico che accoglie quanti vogliono visitare e conoscere questo suggestivo spazio di Magna Grecia e Calabria, generoso di bellezza e ricchezze culturali. Domenica 8 giugno ci si ritroverà alle 18 all’ingresso del Parco archeologico di Castiglione, per una passeggiata tra le mura e i resti dell'antico abitato ellenistico, impreziosita da un reading itinerante attraverso la produzione letteraria lirica classica, curato dalle socie FIDAPA. Da Alceo a Saffo, da Catullo a Ovidio, attraverso le voci delle donne fidapine che ne interpreteranno i versi, sarà un viaggio nel passato durante il quale l’evidenza archeologica si armonizzerà con l’intensità della poesia classica. A seguire, intorno alle 20.00, visita al Museo Civico e una piacevole passeggiata serale in centro storico. Ad accogliere i partecipanti saranno il Sindaco di Paludi Domenico Baldino, la Direttrice scientifica del Parco archeologico e Museo civico Donatella Novellis, la Pro Loco Paludi. Così il Sindaco Baldino: "Siamo particolarmente felici di ospitare il quarto appuntamento con Paludinsieme. È convinta volontà dell’Amministrazione Comunale promuovere la conoscenza del patrimonio inestimabile che custodiamo. Aspettiamo con gioia la FIDAPA Rossano e quanti liberamente vorranno unirsi, per condividere un’esperienza che sarà certamente piacevole per tutti". Così la Direttrice Novellis: "La nuova tappa di Paludinsieme continua a registrare la collaborazione e la presenza dell'Amministrazione comunale e della Pro Loco Paludi, che ringrazio moltissimo. Sono particolarmente lieta di poter accogliere nella suggestiva cornice dell’antica città di Castiglione e in museo le associate e della FIDAPA Rossano, guidati dalla Presidente Linda Fazio, che ringrazio moltissimo per l’interesse, l’attenzione, l’adesione entusiasta a Paludinsieme, un’azione che vuole trasmettere quella dimensione di coralità e collettività posta alla base di ogni agire nell'interesse esclusivo del territorio, della sua valorizzazione, conoscenza, promozione. Questo nuovo appuntamento sarà impreziosito dal reading che esse stesse stanno curando e che contribuirà ad aggiungere magia all’incanto di Castiglione". Così Linda Fazio, Presidente FIDAPA Rossano: “Quella che vivremo domenica 8 giugno sarà un’iniziativa che unirà cultura, archeologia, storia e natura. Ci permetterà di riscoprire uno dei luoghi più affascinanti della Calabria: il sito archeologico di Castiglione di Paludi. I partecipanti saranno accompagnati in una passeggiata fra le suggestive mura, l’architettura militare, paesaggi mozzafiato. Il tutto sarà arricchito dal racconto dell’archeologia del luogo e dalle liriche antiche che interpreteremo. Quello che Castiglione custodisce è un patrimonio che sempre più merita di essere vissuto e raccontato. Cammineremo nella storia, con lo sguardo rivolto al futuro”.