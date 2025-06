Si è concluso con successo presso l’Istituto comprensivo di Cariati il progetto “Impariamo con le stem”, iniziativa formativa volta a promuovere l’interesse degli studenti verso le discipline Stem (Scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) e a favorire la parità di genere nell’accesso agli studi e alle carriere scientifiche. Il progetto, realizzato con il supporto dei fondi Pnrr nell’ambito del D.M. 65/2023 promosso dal Dirigente Scolastico Prof. Turano Alessandro, ha coinvolto attivamente gli alunni della scuola secondaria di primo grado attraverso attività laboratoriali, esperienze pratiche e percorsi didattici innovativi, finalizzati allo sviluppo del pensiero critico, della creatività e dell’approccio sperimentale. Alla presenza dei genitori degli studenti coinvolti, si è svolto con entusiasmo l’incontro presso l’Iis Cariati e a dare il via ai lavori con i saluti istituzionali è stata la dirigente scolastica, prof.ssa Sara Giulia Aiello, la quale ha sottolineato come "le attività pratiche programmate nei nostri laboratori all'avanguardia rappresentino un'occasione concreta per far toccare con mano ai ragazzi la bellezza della scienza e delle discipline STEM, stimolando passione e curiosità per il sapere scientifico." È intervenuto successivamente il Dirigente Scolastico dell’IC di Cariati, prof. Alessandro Turano, il quale ha ribadito con convinzione l’importanza dell’orientamento come leva fondamentale per la crescita personale e formativa degli studenti. Ha sottolineato il ruolo centrale che le istituzioni scolastiche e le famiglie rivestono in questo processo, evidenziando come la collaborazione tra scuola e famiglia rappresenti una responsabilità condivisa, decisiva per costruire il futuro delle nuove generazioni e contribuire al progresso della società. Durante l’incontro, i docenti delle discipline scientifiche dell’Istituto – il prof. Antonio Caruso e le professoresse Mariafrancesca Gallo e Marta Santoro – hanno illustrato i contenuti e le metodologie innovative del progetto, che ha previsto un totale di 10 ore di attività laboratoriali. L’obiettivo principale è stato quello di incentivare negli studenti la curiosità e la capacità di applicare in modo concreto il metodo scientifico.

Particolarmente apprezzati sono stati gli interventi in collegamento da remoto di ricercatrici e docenti dell’Università della Calabria, tra cui la prof.ssa Roberta Cassano del Dipartimento di Farmacia, Salute e Nutrizione e la dott.ssa Fortuna Ponte del Dipartimento di Chimica e Tecnologie Chimiche. Le loro testimonianze personali e professionali hanno offerto spunti preziosi agli studenti, evidenziando quanto le passioni coltivate durante gli studi possano indirizzare scelte lavorative significative. Entrambe le relatrici hanno inoltre rafforzato l’importanza della presenza femminile nel mondo della scienza, sottolineando con forza che oggi più che mai c’è bisogno di donne nella ricerca, nella tecnologia e nella scienza applicata.

Il progetto “IMPARIAMO CON LE STEM” ha rappresentato un’importante occasione per rafforzare il legame tra scuola, scienza e cittadinanza attiva, aprendo prospettive concrete di crescita personale e orientamento per il futuro.