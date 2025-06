“È la solitudine che si respira nelle stanze dei nostri ragazzi, il vero veleno che oggi inquina le radici della società. Non è la tecnologia, non è la scuola, non sono nemmeno le mode passeggere a generare il disagio che osserviamo – con la forza di una cronaca che si ripete, giorno dopo giorno – ma l’assenza emotiva degli adulti. Siamo nella stagione della crisi dei legami, dove il dialogo si dissolve nei silenzi e la paura di educare diventa la prima violenza, silenziosa e pervasiva, che lascia i più giovani senza difese davanti al mare aperto delle emozioni e della vita.

La vera emergenza – ancora prima di quella digitale, prima persino di quella sessuale – è l’analfabetismo affettivo che cresce tra le mura domestiche. È in questa assenza di ascolto e di parole, di carezze e di regole, che prosperano i drammi peggiori: bambini che filmano stupri, adolescenti che usano la crudeltà come unico linguaggio di appartenenza, giovani che cercano nello smartphone la sola fonte di consolazione. Non è colpa della tecnologia: è il vuoto di sguardi, di attenzione, di coraggio a creare il terreno dove ogni deriva trova nutrimento.

Non basta puntare il dito contro le “nuove dipendenze” e fermarsi all’apparenza: la radice di ogni male è il vuoto affettivo. Eppure, ci sono ancora genitori che si oppongono con forza, in nome di paure spesso irrazionali, all’introduzione dell’educazione affettiva nelle scuole. Si chiedono di cosa dovrebbero avere paura: che i figli imparino ad ascoltare le proprie emozioni? Che scoprano la differenza tra amore e possesso, tra rabbia e violenza, tra desiderio e prevaricazione? O che qualcuno finalmente li aiuti a nominare ciò che nessuno ha mai saputo insegnare loro? La risposta è drammaticamente chiara: si teme l’apertura degli occhi, si teme il confronto con la propria responsabilità di genitori.

Così, mentre in tante famiglie si preferisce ancora giustificare l’ingiustificabile e si alimenta una cultura della negazione e della complicità silenziosa, cresce una generazione che ha perso il diritto di sbagliare protetta da chi dovrebbe invece guidare, arginare, accompagnare. I numeri – sempre più drammatici – non sono una fatalità, ma il riflesso di scelte, di omissioni, di paure non affrontate. Il vero nemico, spesso, non è fuori, ma dentro le nostre case: è la rinuncia all’educazione, alla parola, al conflitto costruttivo.

Per questo il Corecom Calabria ha deciso di non tacere, e di portare – primo in Italia – l’educazione affettiva in ogni scuola della regione. Non per moralismo, non per moda, ma per urgenza storica: perché solo restituendo ai giovani il diritto di sentire, nominare e vivere le proprie emozioni si può sperare di ricucire il tessuto sociale lacerato, di prevenire l’abisso della dipendenza, della violenza e della solitudine.

Noi denunciamo senza paura il vero dramma del nostro tempo: la crisi nasce tra le mura domestiche, dove la paura di educare diventa complicità. E se oggi le nuove dipendenze portano un ragazzo in pronto soccorso per una crisi da astinenza da smartphone, domani potrebbero portare tutti noi a un punto di non ritorno.

Chi rifiuta questa battaglia – chi difende l’ignoranza, chi fugge davanti al conflitto, chi giustifica invece di educare – si assume la responsabilità di ogni dolore, di ogni solitudine, di ogni tragedia che poteva essere evitata.

Ma la speranza, ancora, esiste: è nei tanti genitori che scelgono di esserci davvero, nei docenti che ogni giorno resistono al disincanto, nei ragazzi che hanno il coraggio di chiedere ascolto. A loro va il nostro impegno e la nostra voce”. Corecom Calabria