L’Istituto comprensivo Mandatoriccio, guidato dalla dirigente scolastica Mirella Pacifico, si è candidato, in seguito alla Nota del Mim, Ministero dell’Istruzione e del merito, per una visita conoscitiva della Amerigo Vespucci, la “nave più bella del mondo”. La candidatura è stata accolta e tutti gli studenti della scuola secondaria di primo grado, nei giorni scorsi, hanno avuto l’opportunità di fare un’esperienza indimenticabile: sono saliti a bordo della Amerigo Vespucci, approdata a Reggio Calabria.

L’iniziativa del Mim è stata strutturata nell’ambito del tour mondiale della suddetta nave, iniziato nel 2023, “con lo scopo di avviare un progetto di promozione del Sistema Paese nel mondo e proiettare e diffondere all’estero i valori della cultura della nazione, nonché la qualità dell’ingegno italiano. Per quasi due anni il “Villaggio Italia” ha rappresentato, coniugando tradizione e innovazione, un’importante vetrina del sistema Paese nel suo complesso, raccogliendo ampi consensi internazionali e dimostrando il valore delle eccellenze italiane. Dallo scorso 1° febbraio la Nave Amerigo Vespucci ha avviato la navigazione per il rientro in Italia, con l’ultima fase del Tour Mediterraneo che sta vedendo coinvolte molte città e porti italiani.

Durante tali soste la nave si sta soffermando per raccontare le tappe internazionali del tour mondiale e condividere la preziosa esperienza vissuta nel portare il messaggio culturale italiano all’estero, solcando i mari e gli oceani di tutto il mondo, testimoniata altresì dal numero eccezionale di visitatori registrati in tutte le soste. La tappa finale è prevista per il prossimo 10 giugno a Genova. Intanto, gli alunni dell’Istituto comprensivo Mandatoriccio hanno usufruito della tappa intermedia nel porto di Reggio Calabria, vivendo l’incontro con la nave Vespucci, con il suo personale altamente qualificato in un contesto caratterizzato da principi condivisi quali quello del rispetto, della perseveranza nell’impegno e nei doveri. Un’iniziativa – ha commentato la dirigente Pacifico dall’alto valore educativo. La ds del Comprensivo mandatoriccese ha espresso soddisfazione, nella consapevolezza di aver offerto agli alunni della scuola che ella dirige un’opportunità di crescita formativa. “Un’altra bella tappa – ha commentato - del nostro itinerario di viaggio 2024 25. Una tappa memorabile, di gioia e bellezza, di scoperta delle pieghe più nascoste della nave che è orgoglio della Marina italiana”. La stessa dirigente ha proferito parole di ringraziamento verso gli organizzatori del tour mondiale, per aver accettato la candidatura dell’Ic Mandatoriccio e nei confronti del professor Gianluca Sabetta che ha curato tutte le complesse fasi organizzative.