È Gaetano Rechichi, della Piloti per Passione, su Elia Avria, il vincitore assoluto della seconda edizione dello Slalom del Pollino – Coppa Città di Morano Calabro, competizione automobilistica valida per la Coppa Italia Slalom, per i Challenge Slalom Calabria e Auto storiche.

Una gara tecnica, quella del pilota reggino tra le curve della Dirupata di Morano. Una gara che ha regalato emozioni e numeri da campione: Rechichi ha totalizzato 127,82 punti, (2 minuti, 7 secondi, 8 decimi e 2 centesimi).

Con centouno iscritti – il doppio rispetto alla precedente edizione; senza contare le vetture storiche e il challenge turistico – e nove scuderie presenti, la manifestazione ha confermato e superato le attese, proiettandosi di diritto tra gli appuntamenti motoristici di maggior richiamo del Mezzogiorno.

Ma procediamo con ordine. Sabato 31 maggio, a partire dal pomeriggio, si sono svolte le verifiche nel complesso monumentale dedicato a San Bernardino. Il programma della giornata ha incluso anche un momento speciale di solidarietà, grazie ai laboratori esperienziali del sodalizio “Luce di Luna”, rivolti ai ragazzi di età compresa tra 3 e 15 anni. Un’iniziativa che ha nobilitato lo spirito dell’evento, testimoniando l’attitudine dello sport a farsi inclusione. E raccogliendo fondi per la fondazione Telethon.

Domenica 1° giugno, la data clou. Dopo la ricognizione del tracciato, alle 9.30, i piloti si sono confrontati nelle tre manche ufficiali che hanno decretato il podio e i vincitori di categoria.

L'on Francesco Cannizzaro ha molto apprezzato l’iniziativa e salutato con ammirazione l’équipe organizzatrice e l’Amministrazione comunale ospitante.

Ha portato, inoltre, il saluto della Provincia di Cosenza il vicepresidente Giancarlo Lamensa; mentre Anna De Gaio, nelle vesti di fiduciaria di zona, ha rappresentato il Coni.

Sul circuito, in veste istituzionale, non poteva mancare il sindaco di Morano, Mario Donadio, e il suo vicario Pasquale Maradei, entrambi compiaciuti del successo riscosso e del gradimento del pubblico e dei tifosi.

Un’edizione da incorniciare, anche per il campione di casa, Rosario Iaquinta che, pur non essendo tra i concorrenti, ha seguito la gara dall’inizio alla fine.

Un pubblico disciplinato e attento ha fatto da cornice al rombo dei motori. Emozioni e tecnica concentrati in 2,99 km di salita e ostacoli. Partenza da contrada Carbonaro e paddock in area Terrarossa; dodici postazioni di birilli e tre intermedie, tutto attentamente presidiato da trentotto commissari di percorso; tre le postazioni di cronometraggio attive.

In campo, due ambulanze di rianimazione, tre carroattrezzi, un mezzo antincendio, dieci steward, venti unità della Protezione Civile – Gruppo Speleo del Pollino e altri sodalizi del comprensorio. Il tutto coordinato da personale del Commissariato di Polizia di Castrovillari, dai militari delle Compagnie Carabinieri Castrovillari, Cosenza, San Marco Argentano, Scalea, Rogliano, dalla Guardia di Finanza di Castrovillari e del Gruppo di Sibari, dalla Polizia Penitenziaria di Castrovillari.

In totale, oltre duecentocinquanta gli operatori coinvolti: un vero e proprio esercito di professionisti e volontari che ha garantito lo svolgimento delle pratiche agonistiche.

Un plauso unanime è giunto dalle squadre e dai piloti, entusiasti della qualità dell’organizzazione, della spettacolarità dell’itinerario e dell’accoglienza ricevuta.

Ottimo il riscontro in termini economici, con le strutture ricettive che hanno fatto registrare ovunque il tutto esaurito, generando una ricaduta positiva sull’indotto turistico.

Suggestivo lo scenario naturale: Morano, tra i Borghi più belli d’Italia e insignito della Bandiera Arancione del Touring Club, incastonato nel Parco Nazionale del Pollino, ha abbracciato i partecipanti con il suo fascino ultrasecolare, regalando un connubio perfetto tra sport, natura e cultura.

Il II Slalom del Pollino, organizzato dall’ASA Castrovillari, presieduta da Massimo Minasi, con il patrocinio oneroso della municipalità locale, la supervisione di ACI Sport e il supporto logistico e operativo dell’associazione (S)parco Chiuso, impeccabile nella predisposizione dell’accoglienza, ha offerto anche momenti toccanti, proponendo il ricordo di Vittorio Minasi, storico ideatore della Cronoscalata del Pollino, e del giovane Domenico Apollaro, prematuramente scomparso.

A fine serata, intorno alle 19.00, l’apoteosi: l’onore della vittoria ai primi cinque classificati e il meritato podio ai primi tre della graduatoria assoluta: Gaetano Rechichi, Paola Almirante Nicola, Francesco Cammareri che non è riuscito a bissare il trionfo dell’anno scorso. Una gran festa di sorrisi, abbracci e strette di mano. Un bel momento di comunione e gioia per tutti: applausi per i piloti, per l’ASA Castrovillari e per quanti hanno contribuito alla riuscita dell’evento.

A premiare i migliori delle diverse categorie/cilindrate: il sindaco Mario Donadio, il presidente dell’assise cittadina, Francesca Rosito, il vicesindaco Pasquale Maradei, l’assessore Salvatore Siliveri, il consigliere Francesco Soave, la fiduciaria CONI Anna De Gaio, il patron dell’ASA, Massimo Minasi.

E così, mentre cala il sipario sull’edizione 2025, si guarda con ambizione al futuro. Consapevoli del potenziale e della capacità che questo sport possiede di unire passione, valorizzazione del territorio e coesione sociale in un unico pacchetto.

Classifica assoluta dei primi cinque:

1) Gaetano Rechichi (Reggio Calabria) –Piloti per Passione - Elia Avrio – 127,82 punti

2) Paola Almirante N. (Lamezia T.) – New Generation Racing – Wolf Aprilia Gb08 – 134,14 punti

3) Francesco Cammareri (Reggio Calabria) - Piloti per Passione – Kart Cross – 142,22 punti

4) Agostino Fallara (Reggio Calabria) – Piloti per Passione – Fiat 127 sp – 143,47 punti

5) Giuseppe Branca (Reggio Calabria) – Piloti per Passione – Radical Prosport – 146,32 punti