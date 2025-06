Castrovillari (Cosenza) - AL VIA I LAVORI AL CARCERE DI CASTROVILLARI, SODDISFATTO RAPANI

Calabria

Generica

"È stata finalmente avviata la procedura per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione della Casa Circondariale di Castrovillari». A darne notizia il sottosegretario Andrea Delmastro e il senatore Ernesto Rapani, che esprimono soddisfazione per la decisione assunta dal Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. «Parliamo di un intervento tanto atteso – dichiara Rapani – che riguarda l’adeguamento delle sezioni detentive del blocco maschile lato destro e del reparto isolamento. Un segnale importante che conferma la volontà del Governo di intervenire sulle strutture penitenziarie, migliorandone le condizioni generali e l'attenzione l'attenzione verso la Calabria". Il progetto è stato validato e inserito tra le priorità del piano nazionale di edilizia penitenziaria. L’importo previsto per i lavori è superiore a 1 milione e 600 mila euro. "Le carceri italiane vivono da anni una situazione critica – continuano Delmastro e Rapani – con strutture vecchie, ambienti inadeguati, sovraffollamento e difficoltà operative per il personale penitenziario. Interventi come questo rappresentano un passo necessario per restituire efficienza e umanità a luoghi che troppo spesso vengono dimenticati». «È nostro dovere garantire sicurezza, dignità e funzionalità negli istituti penitenziari – concludono – e questa iniziativa va esattamente in quella direzione. Continuerò a seguire l’iter e a sollecitare ulteriori azioni per il miglioramento dell’intero comparto carcerario, a partire proprio dai territori come quello di Castrovillari".

di Redazione | 01/06/2025