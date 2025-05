Presso la Casa delle Culture di Cosenza, venerdì 30 maggio 2025, si terrà un convegno nazionale dal tema “L’eredità del pensiero di Salomon Resnik”, psichiatra e psicoanalista argentino, studioso della schizofrenia e delle psicosi, innovatore nella clinica e psicoterapia dei processi psicotici, integrando più saperi, dalla psicopatologia alla psicoanalisi, dalla filosofia all’arte e alla poesia, per poter svelare il mistero della mente. L’Associazione Aion di Cosenza, dal 1996 al 1998, istituiva i “Seminari cosentini di Resnik”, che proseguirono nel 2012-anno in cui gli viene conferita per meriti scientifici e culturale, prima la laurea honir causa in Scienze Filosofiche dell’Università della Calabria e il “Bernardino d’argento” dal Comune di Cosenza- e nel novembre 2013, ultimo seminario di studio di Salomon Resnik in Calabria.

I seminari con Salomon Resnik sono stati una fucina di scambi culturali tra le personalità più rappresentative a livello nazionale e internazionale nel campo della psicopatologia, della clinica e della psicoterapia delle psicosi, coinvolgendo anche esponenti ed intellettuali nel settore della filosofia e dell’antropologia, medici, psichiatri, psicologi, psicoanalisti, psicoterapeuti e operatori della salute mentale della nostra regione e dell’Italia. Parleranno del pensiero di Salomon Resnik il prof. Pietro Bria, psichiatra e psicoanalista dell’Università Cattolica di Roma, il prof . Fabrizio Palombi, filosofo dell’Unical e Università di Roma, il prof. Vincenzo Maria Romeo dell’Università di Palermo, il dott. Sandro Rodighiero di Padova, allievo di Resnik, autore del testo autobiografico “Salomon Resnik” che verrà presentato nel convegno.

Introdurrà i lavori sull’eredità del pensiero di Salomon Resnik il dott. Gaetano Marchese. Sono previsti interventi sull’importanza del pensiero di Resnick nella psicoterapia istituzionale da parte degli operatori del Servizio di Salute Mentale e Dipendenze della ASP di Cosenza e dai componenti della Associazione Aion di Cosenza che hanno lavorato direttamente con Resnik.

L’interesse del pensiero di Salomon Resnik per le speculazioni filosofiche ed ermeneutiche è riferibile alla ricerca sugli aspetti essenziali della esistenza, sulla psico(pato)logia dell’esistenza, sul pensare insieme per elaborare vissuti e frammenti della vita. Il suo pensiero è una riflessione costantemente aperta agli aspetti metapsicologici, seppur nel solco delle elaborazioni freudiane e della psicologia dell’io, su una lunga esperienza clinica e psicoanalista che gli derivano dallo studio del pensiero di Melanie Klein, Herbet Alexander Rosenfeld, Wilfred Bion, Donald Wood Winnicott e dal pensiero e dalla psicopatologia fenomenologica di Edmund Husserl, Martin Heidegger, Karl Jaspers, Ludwig Binswanger, Hermann Minkowski ed altri. Il suo pensiero è un filosofare continuo sull’umana esperienza per sottrarre lo statuto della metapsicologia ai paradigmi riduzionistici del pensiero organicistico, ancorando la psicoanalisi all'esperienza clinica di una realtà che viene scoperta e inventata nello spazio-tempo della relazione terapeutica, mettendo al centro l’unicità della persona, l'unità e la totalità dell'esperienza individuale anche quando quest'ultima appare essere scissa e frammentata, disarticolata nel suo essere-al-mondo, come nella psicosi. Resnik ci ricorda che l'incontro terapeutico è denso di vita, di pathos, di affetti e sentimenti, di esperienza e di nuove possibilità e occorre sviluppare la capacità di accogliere l’altro e il suo mondo reale e immaginifico, cogliere il senso dell’esistenza del paziente per entrare in contatto con il suo mondo interiore e al terapeuta di guardare dentro il suo vissuto interiore. Semplificativa appare la metafora del mondo del paziente schizofrenico, descritto da Resnik come un mondo di pietra, cristallizzato nella sofferenza psichica per difendersi dalla “disintegrazione del Sé”, angosciato dalla sensazione spersonalizzante…”come se finisse il mondo”. Nel testo Temps de glaciation chiarisce che gran parte del lavoro analitico consiste nel comprendere dove sono finiti i pensieri confusi, deliranti o allucinati del paziente per dar loro senso ed elaborarli nella “relazione viva della terapia “.

Il terapeuta si muove con l’etica del viandante, l’essere semplicemente per la via, sospendere il giudizio per andare incontro all’altro, poter tollerare ed incontrare l’inaspettato, l’inconoscibile e perturbante presenza dell’altro e del suo mondo fantasmatico. Per questo Resnik si sofferma sull’esigenza di dover costruire una vera e propria semeiologia dell' incontro, l’ essere insieme, perché il confronto tra persone inizi e prenda corpo, diventi una realtà viva. La terapia (psicoanalitica) per Resnik è una finestra aperta sull’immaginario, sui fantasmi arcaici e sull’inconscio, significa perdersi in una selva sconosciuta: “io mi perdo spesso in compagnia del paziente psicotico. Allora imparo e posso accedere alla sua realtà segreta e sacra”. Per Resnik, nel processo psicoanalitico, paziente e analista s’incontrano in una relazione, si rispecchiano e vivono emozioni e sentimenti l’un per l’altro in un sistema di scambi che definiamo transfert e controtransfert. L’incontro con il pensiero di Salomon Resnik ci trasporta e immerge in un pensiero suggestivo e associativo, dove lo spazio mentale e nuovi orizzonti tentano di "rendere più visibile" l’inconscio. Un percorso appassionante e commovente di un uomo che ha inscritto la sua vita nel solco della psicoanalisi e della psicoterapia delle psicosi per scandagliare le profondità dell'anima, definire il campo dell’identità umana e i suoi confini con la follia. (fonte: dott. Gaetano Marchese - psicoterapeuta - psicoanalista)