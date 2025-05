Perla del Mar Tirreno, al centro della “Costa degli Dei”, considerata uno dei “borghi più belli d’Italia”, Bandiera blu per la limpidezza del suo mare. Parliamo di Tropea, dal greco “Tropaia”, ossia vento alterno, per via del vento che dal mare soffia verso il continente. Nel dialetto calabrese “Trupia” è sinonimo di temporali che tali venti provocano di frequente in estate. Parliamo di una delle mete turistiche più ambite e apprezzate della Calabria, testimoniata dal numerosissimo pubblico presente, anche, in occasione della III edizione della “Tropeaincorsa”, gara sui 10 chilometri, nazionale, organizzata dall'Asd Mileto Marathon di Salvatore Auddino. Partenza e arrivo sull’incantevole belvedere che si affaccia sulla su citata “Costa degli Dei”. Per i circa 100 atleti corridori partecipanti la particolarità, unitamente a una seppur minima criticità, di gareggiare tra due ali di folla, con un'altissima presenza di turisti. 1° assoluto anilo Ruggero dell' Asd “Circolo Minerva” di Parma, al 2°posto assoluto Salvatore Curcio dell'Asd “Marathon Cosenza” al 3°posto assoluto Andrea Ponzi dell'Asd Athlos Main solution Mirto Crosia. Un prestigioso risultato che premia tutte le rinunce e gli sforzi compiuti per raggiungerlo. Grande protagonista Giuseppe Otranto, anche questa volta al traguardo, in una posizione di metà classifica che rafforza il prezioso contributo e che fornisce in tutte le competizioni all’Athlos per il raggiungimento dei risultati di squadra.