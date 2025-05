Per osservare e comprendere i reali metodi educativi adottati in ciascuna famiglia è fondamentale e prezioso riunire, in momenti di festa, in un luogo neutro, genitori e figli. È con questa missione che – spiega la pedagogista Teresa Pia Renzo, direttrice del Polo dell’Infanzia Magnolia di Corigliano-Rossano – abbiamo colto anche l’occasione della trascorsa Festa della Mamma per condividere un esperimento che possiamo considerare riuscito. I bambini hanno rispettato le regole condivise dalla Scuola. Si sentivano tuttavia liberi di esprimersi come a casa, nella loro condizione naturale e quotidiano-familiare. Forse abbiamo anche contribuito – aggiunge – a rafforzare i legami familiari ed a stimolare la creatività dei nostri piccoli. Attraverso questa precisa tipologia di attività, non solo ricordiamo e diamo senso al ruolo fondamentale delle mamme nella Storia, nella società e nel mondo, ma proviamo ad offrire ai più piccoli gli strumenti per esprimere le proprie emozioni e sviluppare le proprie abilità, coltivando un rapporto armonioso tra casa e scuola. Ed è stato un tripudio di colori, profumi e sorrisi quello che, in effetti, ha animato gli spazi del Polo dell’Infanzia Magnolia: insieme alle loro mamme, i bambini si sono immersi in un pomeriggio speciale, tra laboratori creativi e momenti di condivisione, celebrando il legame indissolubile che li unisce. I festeggiamenti hanno preso il via con laboratori creativi distinti per fasce d'età. I piccoli del Nido, con l'aiuto delle educatrici, hanno realizzato vivaci bouquet di fiori in cartoncino e cartapesta, colorando i pistilli con la tecnica della digitopittura, stimolando così la motricità fine e l'esplorazione sensoriale. – Diversamente, i bambini della sezione Infanzia si sono cimentati nella creazione di vasi unici. Utilizzando palloncini come base, hanno applicato la tecnica del découpage con carta velina e colla, modellando le forme e dando vita a manufatti originali che, una volta asciutti e liberati dal palloncino, sono diventati un simbolo tangibile del loro impegno e della loro creatività. Le celebrazioni sono culminate con un'uscita speciale che ha coinvolto bambini e genitori presso la Fattoria Didattica Agriturismo Paglialonga di Bisignano. Qui, i piccoli hanno potuto giocare liberamente negli ampi spazi rurali all'aperto e visitare il maneggio, entrando in contatto con la natura e gli animali. Il momento più atteso della giornata è stato il laboratorio di cucina, dove mamme e figli si sono cimentati nella preparazione dei cavatelli, la pasta fresca tipica, che è stata poi gustata da tutti insieme durante il pranzo, un momento di convivialità e scoperta dei sapori autentici. – Il pomeriggio è proseguito all'insegna del divertimento con un gioco di mimi che ha coinvolto grandi e piccini. I bambini si sono divertiti a imitare animali come l'istrice, le farfalle e le lucertole, dimostrando la loro spontaneità e capacità di espressione. La giornata si è conclusa in allegria con un karaoke che ha visto tutti protagonisti, creando ricordi indimenticabili.