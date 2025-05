Le mani degli alunni dell’Istituto comprensivo di Mandatoriccio, scuola diretta dalla dirigente scolastica Mirella Pacifico, stanno trasformando un muro del centro storico in un’opera d’arte collettiva, guidati dall’artista cileno Eduardo “Mono” Carrasco. Questo laboratorio creativo è parte di "Risvegli" – II edizione, il progetto culturale promosso dal Comune di Mandatoriccio, in collaborazione con Cinefilos Aps, Cooperativa Letteraria e Deneb e finanziato con risorse Pac 2014/2020 – Azione 6.8.3, erogate dalla Regione Calabria – Dipartimento Istruzione e Pari Opportunità – Settore Cultura nell’ambito dell’Avviso “Attività Culturali 2023”. Sabato, 24 maggio, alle ore 16, in via Umberto I, 71–55, si terrà l’inaugurazione del murales. Durante l’evento sarà presentato il libro "Cile Italia, sola andata – Storia di un profugo cileno", edito da Fuori Asse. "Si tratta di un’occasione - ha commentato la dirigente Pacificio - per celebrare l’arte, la memoria e la partecipazione attiva dei giovani nella valorizzazione del territorio".