Un ponte tra scuola e mondo del lavoro, all’insegna della professionalità e dell’impegno civile. Anche quest’anno, gli studenti della classe 5 F dell’Iis L. Palma Green Falcone Borsellino, indirizzo Trasporti e Logistica – Conduzione del Mezzo Navale – hanno preso parte alle attività Pcto organizzate in collaborazione con la Capitaneria di Porto di Corigliano Rossano, vivendo da vicino il lavoro quotidiano della Guardia Costiera tra sicurezza, ambiente e legalità.

Un’attività fortemente voluta dal dirigente scolastico Cinzia D’Amico, in sinergia con il Comandante della Capitaneria, Capitano di Fregata Francesco Esposito, con l’obiettivo di favorire un apprendimento sempre più concreto e operativo, capace di avvicinare i giovani alla realtà lavorativa in modo diretto e consapevole.

Durante le 21 ore di tirocinio, interamente svolte presso la sede della Capitaneria sotto la supervisione del prof. Leonardo Russo – referente PCTO di indirizzo – e dell’intero consiglio di classe, i ragazzi hanno avuto modo di vivere una formazione intensiva a stretto contatto con il personale in servizio, prendendo parte a una vasta gamma di attività tecniche e operative: dalla sicurezza marittima (safety e security) alla sicurezza alimentare, dai controlli ambientali sui depuratori all’organizzazione delle operazioni di Search and Rescue (S.A.R.). Non sono mancate le visite guidate alla Sala Operativa e alle unità navali della Guardia Costiera, oltre a interessanti approfondimenti sul regime amministrativo delle navi, sul diporto nautico, sulle modalità di iscrizione alla Gente di Mare e sul conseguimento delle patenti nautiche.

"Abbiamo voluto offrire una curvatura quanto più pratica e operativa possibile – ha sottolineato il Comandante Esposito – per rendere l’esperienza più stimolante e coinvolgente per gli studenti, che hanno dimostrato attenzione, curiosità e grande serietà".

Particolarmente toccante è stato il momento dedicato alla tutela dell’ambiente marino, tema centrale nell’attività quotidiana del Corpo delle Capitanerie di Porto. Un dibattito ricco di spunti e riflessioni, durante il quale il Dirigente Scolastico, intervenendo nel corso dell’incontro conclusivo ha voluto rivolgere un messaggio chiaro agli studenti: "Le azioni di ogni singola persona hanno un impatto sull’intera collettività. I comportamenti che adottiamo oggi influenzano direttamente il mondo di domani, che è il vostro mondo, quello della vostra generazione. Per questo – ha concluso – è fondamentale acquisire da subito consapevolezza, senso di responsabilità e rispetto per l’ambiente e per le regole".

Etica, professionalità e cittadinanza attiva sono stati i valori cardine di un’esperienza che ha lasciato un’impronta profonda negli studenti e nelle studentesse, affascinati da questo settore. Il desiderio espresso da molti di loro è che il percorso svolto possa non solo rappresentare un’importante occasione formativa, ma anche diventare il primo passo verso un futuro professionale nel mondo marittimo, magari proprio tra le fila del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.