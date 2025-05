Presso l’aula magna dell’Iti “Mazzone”, si è svolto un significativo incontro di orientamento in uscita con l’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (TSRM e PSTRP) di Cosenza. L’iniziativa, promossa dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Sara Giulia Aiello che ha aderito al progetto “UNA FINESTRA sul mondo della Professioni Sanitarie”, nato per volontà del Presidente dell’Ordine dott. Salvatore Liserre, del vicepresidente Antonio Venturo e della segretaria Erika Molinaro, è stata organizzata dalla prof.ssa Daniela Mancini, referente dell’orientamento in uscita dell’IIS Cariati in sinergia con la dottoressa Rosangela Licciardi, presidente CdA Terapisti Occupazionali. Inserito all’interno del piano delle attività di orientamento, l’incontro ha avuto l’obiettivo di offrire agli studenti delle classi quinte una panoramica ampia e concreta sul mondo delle professioni sanitarie, settore in forte crescita, sempre più strategico per il benessere individuale e collettivo. Numerosi i professionisti intervenuti, membri del direttivo dell’Ordine e rappresentanti delle diverse aree specialistiche, che hanno illustrato il proprio ruolo attraverso video, spiegazioni puntuali e testimonianze personali. Le figure presentate — dal terapista occupazionale al logopedista, dal dietista al tecnico sanitario di laboratorio biomedico, dal tecnico ortopedico a quello della prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro, dal terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva fino all’audiometrista — hanno delineato con passione le competenze, le responsabilità e le prospettive occupazionali dei rispettivi ambiti. Durante l’incontro, hanno anche illustrato con chiarezza le opportunità formative: lauree triennali, lauree magistrali, master di I e II livello, corsi di alta formazione, dottorati di ricerca. Ma non solo, hanno evidenziato che è possibile accedere anche a percorsi di carriera manageriale, fino a ricoprire incarichi di responsabilità come: direttore di struttura semplice, direttore di struttura complessa, direttore generale di aziende sanitarie e ospedaliere. Le professioni sanitarie, oggi, hanno un riconoscimento pieno e giuridicamente equiparato a tutte le altre lauree dello Stato italiano, che segna una svolta epocale, che valorizza la competenza, la dignità e l’impatto che ogni professionista sanitario ha nella società. In un tempo in cui le professioni sanitarie assumono un valore non solo tecnico, ma profondamente sociale e umano, questa occasione di confronto diretto ha rappresentato per gli studenti dell’IIS Cariati un momento prezioso per riflettere sulle proprie inclinazioni, comprendere meglio il mondo del lavoro e costruire con maggiore consapevolezza il proprio progetto di vita. Un'opportunità concreta per accendere nuove vocazioni, orientarsi con lucidità e immaginare un futuro all’insegna della cura, della scienza e dell’impegno civile. “I giovani di oggi rappresentano la società futura e, perché no, la sanità del futuro. Siamo certi che il miglioramento dei servizi sanitari e la costruzione di un futuro migliore passi anche attraverso la conoscenza diretta e il dialogo reciproco con i giovani, i quali, grazie a questo progetto, verranno guidati a concentrarsi sulla salute ed sul benessere di tutta la comunità, perché proprio ai professionisti essa affida quotidianamente i propri bisogni biopsicosociali”, queste le parole incisive del presidente Liserre che con grande passione e insieme al suo consiglio direttivo, sin dal 2021, porta avanti questo ambizioso progetto nelle scuole.