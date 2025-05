L'Athlos di Mirto Crosia ha partecipato anche quest'anno, a Castrovillari, alla seconda edizione della "Percorriamo". Per il secondo anno consecutivo si sono aperte le porte della Casa circondariale "Rosetta Sisca” di Castrovillari ai corridori atleti provenienti da tutta la Calabria per una gara condivisa con gli ospiti dell’istituto. Anche in questa seconda edizione grande merito e plauso alla AsdD organizzatrice, la “Tiger Running Club” di Castrovillari diretta da Vincenzo Malomo con la sua consueta dedizione e il suo personale impegno dedito alla nobile causa. La gara si inserisce nel progetto più generale di coinvolgimento dei detenuti in un programma denominato “Arcobaleno – Rinascita e corsa” di attività sportiva all’interno del carcere, ben consapevoli di quanto lo sport sia importante per il benessere fisico e per l’apporto motivazionale. Grande adesione delle Asd calabresi, con la presenza di nomi di prestigio che hanno scritto pagine importanti della atletica leggera calabrese. L’Athlos puntuale quindi al nastro di partenza conquista due secondi posti di categoria con Francesco Arcuri nella categoria Master SM45 e di Vincenzo Mancini nella categoria Master SM65. Entrambi hanno lasciato l’istituto con il trofeo in mano e un secondo trofeo, singolare e insolito: quello di aver partecipato a una giornata di sana competizione, ricca di sorrisi, allegria e soprattutto, però di grande attenzione, quella di cui molti di loro hanno più di bisogno!