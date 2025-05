Domenica 1° giugno la Pro Loco di Rota Greca, in collaborazione con l’AVIS (Associazione Volontari Italiani Sangue) di Lattarico, ha organizzato una giornata di sensibilizzazione alla donazione del sangue dal titolo “Passi di Vita … Gocce di speranza”. La giornata prevede un momento di donazione con l’autoemoteca dell’Avis provinciale e una maratona di beneficenza. La maratona partirà da piazza Municipio, a Rota Greca. Sarà possibile iscriversi dalle ore 9 con un contributo minimo di 5 euro. Possono partecipare uomini e donne, bambini e adulti. L’autoemoteca sarà presente dalle 7.30. L’evento è organizzato in collaborazione con Comune di Rota Greca, SAI “Cerzeto Solidale”, AVIS provinciale Cosenza, Consulta Giovani AVIS provinciale Catanzaro, SCU – Rota Greca, Pro Loco Unpli Calabria, CSV Cosenza ETS. Per informazioni si possono contattare Desireè Chimenti al numero 347.3622706 o Luciano D’Elia al numero 340.4578643.