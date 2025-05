Un viaggio simbolico, ma anche profondamente educativo, ha portato i vincitori del primo premio della X edizione del concorso “Ragazzi in Aula – RaccontiAmo la Calabria” al Salone Internazionale del Libro di Torino. L’iniziativa, promossa dal Consiglio regionale della Calabria e intitolata a Fabiana Luzzi, giovane vittima di femminicidio, ha coinvolto gli studenti calabresi in un percorso volto a riscoprire e valorizzare il patrimonio letterario e identitario della regione. I lavori premiati si sono distinti per originalità e profondità nel raccontare la Calabria attraverso gli occhi e le parole dei più giovani.

Per la scuola primaria, il primo premio è andato al Convitto Nazionale di Stato “Gaetano Filangieri” - scuola primaria De Amicis di Vibo Valentia, con i bambini Davide Santacroce, Giada Serra e Rosalba Surace, guidati dalla docente Marianna Garrì e dal dirigente scolastico Alberto Filippo Capria.

Per la scuola secondaria di primo grado, ha vinto l’Istituto Comprensivo Foscolo di Bagnara Calabra, con le studentesse Giulia Minutolo, Rosa Iannì e Laura Ocello, accompagnate dalla professoressa Loredana De Leo e dal dirigente scolastico Renato Scutellà.

Per la scuola secondaria di secondo grado, il primo premio è stato assegnato al Liceo Scientifico “L. Da Vinci” di Reggio Calabria, con le studentesse Asia Clericò, Noemi Ferlito e Sonia Scaramozzino, coordinate dalla professoressa Graziella Piccolo.

Il viaggio a Torino, tra i padiglioni del Salone del Libro, ha rappresentato il riconoscimento concreto alla creatività degli studenti, offrendo loro l’opportunità di confrontarsi con il mondo della cultura e dell’editoria.

La cerimonia ufficiale di premiazione, con l’assegnazione del secondo e del terzo premio per ciascun ordine di scuola, si svolgerà prossimamente presso il Consiglio regionale della Calabria.

A sottolineare il valore dell’iniziativa, coordinata dalla giornalista Angela Latella, è intervenuta l’assessore regionale alla Cultura, Caterina Capponi: “La cultura è il ponte più solido tra passato e futuro, e iniziative come questa dimostrano quanto i nostri giovani siano pronti a costruire una narrazione nuova, autentica e consapevole della nostra terra”.

Per Giovanni Fedele, segretario generale del Consiglio regionale, “il concorso è un laboratorio di cittadinanza attiva. È importante che le istituzioni si aprano al mondo della scuola, ascoltando le visioni e le proposte dei ragazzi che rappresentano il motore del cambiamento”.

Sono intervenute anche Maria Grazia De Maio, coordinatrice del progetto ‘Ragazzi in aula’, Franca Falduto per l’Ufficio scolastico regionale e Serena Sgrò, responsabile del Polo Culturale Mattia Preti di Palazzo Campanella.

Un commento anche dal presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso: “Con Raccontiamo la Calabria abbiamo voluto ascoltare la voce dei giovani, raccogliere le loro idee e restituire loro uno spazio di espressione e crescita. Dedicare il concorso a Fabiana Luzzi, inoltre, significa trasformare la memoria in azione educativa, in un messaggio di speranza e responsabilità per tutta la comunità calabrese”.