Si terrà a Lorica, martedì 20 maggio, alle ore 10.00, nella sede del Parco Nazionale della Sila, l’incontro stampa di presentazione della prima tappa del “BAM! On the Road - Calabria Edition”, evento cicloturistico internazionale in programma dal 19 al 23 maggio, che vedrà centinaia di ciclo-viaggiatori provenienti da tutta Europa percorrere 400 km alla scoperta della Calabria più autentica.

La tappa inaugurale partirà dalla sede del Parco Nazionale della Sila con un percorso che porterà i partecipanti fino a Tiriolo, lungo uno dei tratti più suggestivi della Ciclovia dei Parchi della Calabria.

Alla partenza interverranno: Liborio Bloise, Commissario del Parco Nazionale della Sila; Ilario Treccosti, Direttore del Parco Nazionale della Sila; Rosaria Succurro, Presidente della Provincia di Cosenza; Federico Damiani, Co-founder Enough Cycling; Angela Donato, Titolare Sognare Insieme Viaggi.

Il neo Commissario Bloise e il Direttore Treccosti hanno espresso grande soddisfazione per il coinvolgimento del Parco, dichiarando come l’occasione sia importante per far conoscere un attrattore unico come la Ciclovia dei Parchi della Calabria, dove si può fare turismo tutto l’anno.