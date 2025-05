Il comitato festa è già al lavoro per la celebrazione della 44 edizione della tradizionale Festa dell'Emigrante di Mirto Crosia, che si svolgerà come di consueto sulla via della Scienza e zone limitrofe. Istituita nel lontano 1981, questa manifestazione rappresenta un momento di grande rilevanza sociale e culturale per il territorio, un ponte tra passato, presente e futuro che unisce i cittadini residenti con i tanti emigrati che tornano nella terra d'origine durante le vacanze estive. La 44ª edizione si svolgerà nei giorni 25, 26 e 27 Luglio 2025 con un ricco programma di eventi che include la Solenne Celebrazione della Santa Messa in onore alla Madonna degli Emigranti, momento spirituale della manifestazione, gli spettacoli di intrattenimento musicale e degustazione dei prodotti tipici della tradizione locale per le tre serate. Tra le novità di quest'anno, è previsto in programma un importante momento culturale dedicato al turismo delle radici e al tema dell’emigrazione, per ricordare e valorizzare la storia e l'esperienza di tanti nostri concittadini costretti molto spesso ad abbandonare la propria terra in cerca di lavoro. La Festa dell'Emigrante non è solo un'occasione di divertimento, ma un'importante opportunità per i tanti emigrati che ritornano nei luoghi di origine e anche per i molti discendenti di scoprire il paese dei propri antenati per riscoprire un pezzo di storia di se stessi; rinnovare legami e celebrare l'identità di Mirto Crosia nel segno dell'appartenenza e della memoria condivisa.