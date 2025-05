La festa della mamma raccontata attraverso la medicina. La speranza. La ricerca. La determinazione. Lo sconforto, il dolore. La tenacia e la scienza. Con l'obiettivo di dare forza a tutte le donne che si sono trovate nella situazione di sentirsi diverse, addirittura sbagliate.

“Mamma nel cuore – Celebrazione della Maternità” e l’iniziativa, promossa dall’Amministrazione Comunale ed organizzata dal vicesindaco con delega alla Sanita, Alessia Burdino, unitamente all'Avis Comunale di Girifalco con EcoMeeting, per la festa della Mamma. L'appuntamento si e svolto ieri sera nella splendida cornice della sala consiliare ed ha registrato una folta partecipazione. L'eterogeneo pubblico, intrattenuto anche dalla splendida voce di Sofia Burdino, ha potuto ascoltare i contributi scientifici delle qualificate ospiti: la dottoressa Paola Quaresima, specialista in diagnosi prenatale delle patologie malformative e la professoressa Roberta Venturella – direttore responsabile dell’ Ostetricia e Ginecologia Ospedaliera PMA. I lavori, moderati ed introdotti dal vicesindaco, sono stati aperti dal sindaco Pietrantonio Cristofaro. Le due professioniste hanno trattato due aspetti del tema: la dottoressa Quaresima si e, infatti, soffermata sull’aspetto della maternità nell'era della genetica avanzata; la professoressa Venturella ha, invece, parlato della maternità nell'era dell'infertilita fornendo al pubblico importanti informazioni sul percorso della procreazione medicalmente assistita. Un breve video di presentazione ha fatto da sintesi allo spirito dell'iniziativa: qualsiasi percorso verso la genitorialità e naturale; e naturale volersi arrendere; e naturale non volersi arrendere mai: avere bisogno di costruire una famiglia e naturale.