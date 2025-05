La partecipazione ad eventi fieristici come il Macfrut, una delle principali fiere internazionali dedicate al settore ortofrutticolo, che si tiene ogni anno a Rimini, non è un semplice viaggio di istruzione, ma vuole rappresentare per i nostri studenti un’ulteriore finestra sulle tante e diverse opportunità che la filiera può offrire loro: dalle produzioni al packaging, passando dalla logistica alle tecnologie per la coltivazione, fin alla distribuzione e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli. Per il dirigente scolastico Saverio Madera quella riservata ai 50 studenti dell’Istituto Tecnico Agrario che stanno partecipando in queste ore e da protagonisti alla Fiera che si concluderà il prossimo 9 maggio, è, allo stesso tempo una vera e propria attività di orientamento in uscita oltre che un compito di realtà fuori dalle aule. Accompagnati dai docenti Domenico Salerno, Erika Russo, Stefania Romanello e Giovanni Mastrangelo, parte degli studenti stanno partecipando come semplici osservatori; un’altra, grazie alla collaborazione con la prestigiosa rivista nazionale L’Informatore Agrario e con il Consorzio Calabria clementine IGP di cui è direttore Giovanni Mastrangelo, docente del Majorana, come staff all’interno dello stand dedicato, facendo assistenza, promozione e accoglienza. Tra i diversi ospiti che si sono affacciati sullo stand dedicato alle clementine IGP c’è anche il Ministro Francesco Lollobrigida che si è intrattenuto per qualche minuto con loro.