Dal 15 al 17 maggio, la città di Castrovillari, nel cuore del Pollino, ospiterà la prima edizione del Calabria Wine&Design Festival, una manifestazione che unisce vino, arte, design e paesaggio in un racconto contemporaneo delle eccellenze calabresi. L’evento è stato presentato ufficialmente in conferenza stampa nella sala consiliare del comune e si terrà nel centro storico della città, al Protoconvento Francescano scelto come location simbolica e scenografica.

Promosso dalla Società Scientifica Riagita, in collaborazione con la Regione Calabria – Assessorato all’Agricoltura, ARSAC, Comune di Castrovillari, GAL Pollino e Compagnia Comunicazione Progetto srls, il Festival si propone come uno spazio culturale, creativo e relazionale in grado di valorizzare con il design strategico il patrimonio vitivinicolo e agroalimentare calabrese.

G. Pino Scaglione, Art Director del Calabria Design Festival, ha sottolineato come il design rappresenti uno strumento chiave per potenziare la comunicazione e l’identità del prodotto vino, vera eccellenza regionale: “È un’occasione per parlare di design, territorio, comunicazione e valorizzazione del prodotto vitivinicolo calabrese, che oggi più che mai ha bisogno di essere sostenuto. Il design può migliorare la narrazione visiva di queste eccellenze, legandola ai paesaggi e alle storie locali.”

Fulvia Michela Caligiuri, direttore generale di ARSAC, ha posto l’accento sul valore aggiunto che creativi, designer e architetti possono apportare: “La vitivinicoltura calabrese ha un ruolo sempre più centrale. È essenziale dotarsi di un linguaggio visivo capace di raccontare il territorio con un’estetica forte, autentica e attrattiva.”

“Il Calabria Wine&Design Festival sarà l’atelier per cucire la cultura del territorio con l’esperienza sensoriale del buon vino, in un abbraccio tra identità e innovazione.” Francesco Arcidiacono, direttore del GAL Pollino,

L’assessore comunale al Turismo, Ernesto Bello ha evidenziato l'importanza di un turismo integrato e sostenibile: “Vino, territorio, agricoltura, arte e archeologia diventano strumenti per promuovere un turismo lento e consapevole, contrapposto all’overtourism e capace di restituire autenticità.”

Il tema scelto per questa prima edizione, “Il Turismo della Terra”, si ispira a un concetto di viaggio esperienziale e culturale, che esplora la Calabria attraverso le sue espressioni più autentiche: vino, cibo, arte, natura, archeologia e design.

Nato dall’esperienza di Riagita, giunto alla sua quarta edizione a Cosenza, ha evidenziato il presidente dell'Associazione, Grazia Baratta, “il festival approda ora a Castrovillari, arricchendosi di nuove collaborazioni e contenuti. In programma mostre, installazioni, performance, masterclass, laboratori e contaminazioni tra cibo, musica, danza e moda, in un’atmosfera di creatività condivisa. Il Calabria Wine&Design Festival sarà un appuntamento che si candida a diventare punto di riferimento per chi crede nel valore della Calabria e nella sua capacità di raccontarsi al mondo attraverso linguaggi contemporanei.”

Presenti tra gli altri il sindaco di Castrovillari, Domenico Lo Polito, gli architetti, Nicola Malagrinò, Rino Gattuso, Franca Franco e Rosy Parrotta direttore organizzativo.