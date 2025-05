Una delegazione di Coldiretti Reggio Calabria, composta da Francesco Bilardi, Delegato regionale Coldiretti Giovani Impresa Calabria, Salvatore Friscia, bergamotticoltore e presidente di sezione di Motta San Giovanni e Gino Vulcano, Direttore provinciale Coldiretti Reggio Calabria, è stata accolta a bordo della Nave Scuola Amerigo Vespucci, orgoglio della Marina Militare Italiana e autentico emblema del Made in Italy nel mondo.

Durante l’incontro Coldiretti ha voluto rendere omaggio all’equipaggio della Vespucci con un dono simbolico e fortemente identitario: una pianta di bergamotto, un cesto di frutti del pregiato agrume e alcune preziose boccette di olio essenziale di Bergamotto D.O.P., eccellenza esclusiva della provincia di Reggio Calabria.

Il bergamotto rappresenta non solo un tesoro agroalimentare unico al mondo, ma anche un autentico elemento culturale e simbolico. Il suo olio essenziale, apprezzato nell’alta profumeria internazionale, è il frutto di una tradizione antica che combina la maestria agricola calabrese con una biodiversità irripetibile.

“Abbiamo voluto donare alla Vespucci un pezzo della nostra terra”, ha dichiarato il Presidente di Coldiretti Calabria Franco Aceto, “un profumo che racconta chi siamo, da dove veniamo e quanto sia importante custodire e promuovere le nostre radici. La Vespucci, ambasciatrice dell’Italia nel mondo, porterà con sé anche il profumo e l’identità della Calabria e in particolare di Reggio Calabria.”

Coldiretti rinnova così il suo impegno nel valorizzare l’agricoltura calabrese come leva di sviluppo economico e sociale e come elemento centrale dell’identità italiana che tutto il mondo ci invidia. La partecipazione all’evento rappresenta non solo una vetrina di eccellenze, ma anche un momento di orgoglio per tutto il comparto agricolo che, insieme all’Amerigo Vespucci, racconta il meglio dell’Italia nel mondo.

Attraverso i suoi viaggi nei porti internazionali, la Nave Amerigo Vespucci porterà anche l’inconfondibile essenza del bergamotto di Reggio Calabria, rafforzando così il connubio tra cultura, tradizione e promozione del vero Made in Italy.