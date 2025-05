In occasione dell’ottantesimo anniversario dalla Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, il Circolo culturale “Zanotti Bianco” di Mirto Crosia si associa al ricordo di questa rilevante pagina di storia con un apposito evento. Programmata, infatti, per giovedì 8 maggio, alle ore 17.30, presso il salone del Circolo culturale, nella centralissima Piazza Dante di Mirto Crosia, una conferenza dal titolo “80 anni dalla liberazione”. L’iniziativa vedrà la partecipazione di importanti rappresentanti del mondo scolastico, culturale e artistico del territorio. Ai saluti di Rachele Anna Donnici, dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo di Crosia, seguiranno gli interventi di Giuseppe Ferraro, direttore del Comitato provinciale di Cosenza dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano nonché insigne studioso e conoscitore della storia moderna e contemporanea, e di Pierluigi Iapichino, politologo e dottorando di ricerca presso l’Università di Messina. A impreziosire le riflessioni saranno le letture tenute da Florinda Cinelli e Giacomo Lauricella. Modererà l’incontro Mirella Pacifico, Presidente regionale dell’Uciim Calabria. La conferenza sarà arricchita dagli intermezzi musicali curati dall’Accademia “Euphonia” di Mirto Crosia. Un denso programma per celebrare un anniversario che fa appello alla memoria e alla responsabilità, individuale e collettiva. La Resistenza italiana mostrò al mondo la volontà di riscatto degli italiani, dopo anni di dittatura e di guerra di conquista. Il suo frutto principale, come più volte sottolineato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è la Costituzione, strumento di democrazia, protagonismo condiviso, rispetto verso le libertà altrui, rifiuto della sopraffazione e della violenza, uguaglianza tra le persone.

Il Circolo culturale “Zanotti Bianco”, guidato dal suo presidente, il sociologo Antonio Iapichino, con il supporto prezioso del Consiglio direttivo e dei soci tutti, ancora una volta, nel pieno della sua mission associativa, si pone come strumento di conoscenza, dialogo, confronto e riflessione, attraverso le voci autorevoli di personalità distinte, ciascuno con la propria professionalità.

Il pubblico che parteciperà, inoltre, avrà l’opportunità di ammirare la mostra di pittura “Donne e arte” a cura di Mirella Renne”, allestita nella sala mostre dello stesso circolo culturale, con le opere delle pittrici Annalisa De Marco, Adriana Risuleo, Nellina Rizzo, Antonella Romeo, Rosa Servidio e Luisa Zicarelli.