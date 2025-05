Esplosa la primavera a Marano Marchesato, con una mattina baciata dal sole dal sapore decisamente estivo. Quale miglior contesto per la prima edizione della “ Stramarano” , corsa su strada di circa 8 Km., gara podistica Memorial Scornavacca, accuratamente organizzata dalla sempre proattiva Asd Marathon Cosenza. Marano Marchesato, nella sua bellissima Piazza Madonna del Carmine, presa d’assalto dagli atleti provenienti da tutta la Calabria e ornata dalla presenza di una bellissima mostra di auto e scooter Vespa d’epoca! Vittoria assoluta nella categoria maschile di Federico Denisi della Asd “Podistica Messina”; nella categoria femminile vittoria assoluta di Valentina Maiolino dell'Asd “Marathon Cosenza”.

Per l’Athlos di Mirto crosia una giornata da ricordare negli annali! Nella classe “esordienti 2019/2021” vittoria per il piccolo debuttante Andreas Zito; nella classe “esordienti 2015/2018” vittoria di Luigi Maria Mancini protagonista di un arrivo esplosivo con a seguire uno strepitoso secondo posto di Domenico Zito; proseguendo nella classe “allievi 2012/2014” ennesima vittoria di Federico Otranto con un arrivo al fulmicotone. Come sempre nella categoria Master l’inossidabile Giuseppe Otranto, sempre protagonista di prestazioni degne di nota, coriaceo ove siano presenti salite importanti nel circuito di gara come la Stramarano, tagliando gli ultimi metri prima del traguardo accompagnato dall’abbraccio affettuoso di un caro amico presente alla gara per fare il tifo. Da Marano Marchesato, la società ionica è ritornata a casa quindi con il calmiere pieno e il cuore ricco di gioia, in una giornata vissuta nell’intensità che la pienezza dello sport, del sole e del benessere ha regalato!