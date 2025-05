Angelica Pizzuti è la nuova coordinatrice cittadina di Azione di Mandatoriccio. È quanto fa sapere Manuela Labonia, sindaca di Pietrapaola, nonché coordinatrice territoriale di Azione della Sila Greca e del basso Jonio Cosentino. "Con grande entusiasmo e gioia – ha commentato annunciamo l’ingresso della consigliera comunale di Mandatoriccio, Angelica Pizzuti, nella nostra squadra. Una giovane avvocato e donna attiva e impegnata nella vita del territorio che porterà sicuramente un contributo fondamentale al nostro progetto. L’avvocato Pizzuti, infatti, avrà il compito di organizzare e guidare il lavoro del partito nel territorio di Mandatoriccio, con l’energia e la passione – ha sottolineato la coordinatrice territoriale - che da sempre la contraddistinguono". Con il suo arrivo, "il partito acquisisce un asset importante verso un’organizzazione capillare in tutta l’area della Sila Greca e del basso Jonio cosentino". La nomina è stata definita "sentiti il segretario regionale di Azione Calabria, Francesco De Nisi, il presidente dell’assemblea regionale, Giuseppe Graziano, e il segretario provinciale di Cosenza, Giovanni Le Fosse". Questo incarico ha proseguito Labonia "è importante e strategico in vista del futuro congresso cittadino del partito, durante il quale verranno eletti i nuovi organi statutari. Esprimiamo la nostra piena fiducia nella sua capacità e nel suo impegno per svolgere al meglio - ha concluso - questo incarico cruciale per il futuro del nostro partito a Mandatoriccio".