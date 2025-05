Promuovere la fruizione del centro storico e sensibilizzare alla prevenzione. Iniziative come quella messa in campo dalla Pro Loco, Caloveto in Fiera meritano di essere sostenute con forza perché contribuiscono a rafforzare il senso di comunità, soprattutto nelle nuove generazioni. È quanto dichiara il Sindaco Umberto Mazza esprimendo apprezzamento per la manifestazione che, patrocinata dall’Amministrazione Comunale si terrà al Campo Comunale i prossimi sabato 10 e domenica 11 maggio. Condividiamo metodi ed obiettivi del sodalizio guidato dalla presidente Stefania Pranteda: utilizzare gli eventi come promozione dell’entroterra, creare un momento di aggregazione e di riflessione su temi importanti come la ricerca contro i tumori. La fiera sarà inaugurata sabato 10 maggio alle ore 18 con l’apertura degli stand e la distribuzione delle azalee dell’AIRC a cura della Pro Loco. Saranno presenti postazioni enogastronomiche. La serata sarà allietata, invece, dalla musica folkloristica di Rocco Pirillo. Domenica 11 maggio a partire dalle ore 9, invece, saranno presenti gli stand dell’Associazione Nazionale Ambulanti. La Pro Loco ha previsto un pranzo degustazione su prenotazione con piatti della tradizione calovetese, tra cui i rinomati maccheroni con salsiccia e pipi e patate. Nel corso della giornata, i visitatori potranno assistere a diverse esibizioni artistiche: dalla scuola di danza Silphidi del Sud alla Crazy Fitness Style di Longobucco che porterà in scena la sua esperienza formativa a Barcellona, Puglia e Roma e presenterà la sua elegante arte coreutica; e poi ancora le giovani atlete della Fitness Club di Fabiana Tedesco con l’energico spettacolo di ginnastica ritmica. Una cornice di spettacolo dove troverà un posto privilegiato il tradizionale gruppo della Quadriglia Calovetese che si esibirà nel ballo tipico e delizierà i presenti con i loro fritti; infine, il live show di Gino Sciarrotta che concluderà la giornata con musica e intrattenimento. –