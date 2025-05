È l’avvocato Liborio Bloise il nuovo Commissario Straordinario del Parco Nazionale della Sila. A poche ore dalla nomina, il Commissario si è insediato ufficialmente recandosi presso la sede dell’Ente, accolto dal Direttore, architetto Ilario Treccosti. Sin dal primo giorno, il neo Commissario ha manifestato entusiasmo e determinazione: “È con grande slancio che mi accingo a intraprendere questa nuova esperienza, consapevole delle straordinarie potenzialità del Parco della Sila. Affiancato dal Direttore Treccosti, dai dipendenti dell’Ente, in sinergia con il sindaco di San Giovanni in Fiore Rosaria Succurro, con gli altri Sindaci e con i Presidenti delle Province, lavoreremo per la promozione del Parco e sulla valorizzazione dei suoi diversi aspetti. Nel giorno del mio insediamento sono stato accolto con grande disponibilità, accompagnato dal Presidente della Provincia e dal Presidente del Consiglio Comunale di San Giovanni in Fiore. Opererò con la consapevolezza che la tutela dell’ambiente deve andare di pari passo con lo sviluppo dei territori: non vincoli, ma opportunità, nel rispetto della legalità. Questo sarà il principio guida che animerà il mio impegno nei prossimi mesi. Superare il pregiudizio del “non si può fare” e contribuire al progresso della Calabria anche da questo ruolo è una sfida che accolgo con convinzione. Chiunque abbia a cuore questo meraviglioso territorio troverà in me piena disponibilità. Lavoriamo insieme per raccontare una Calabria Meravigliosa”. Il Direttore Ilario Treccosti ha rivolto al nuovo Commissario i migliori auguri di buon lavoro, a nome suo e di tutto il personale del Parco: “Garantiamo la massima collaborazione per proseguire nel percorso di tutela ambientale e pianificare insieme le attività future, in un’ottica di crescita sostenibile e partecipata. Il Parco, ricordiamo, è anche soggetto gestore della Riserva Mab-Unesco della Sila”.