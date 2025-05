La città di Cosenza rivive la magia di una prestigiosa competizione assegnata dalla Fidal Federazione italiana di atletica leggera alla Calabria e inserita nel calendario nazionale 2025. Determinante per questo ritorno a Cosenza la disponibilità del profondamente rivisto impianto di atletica leggera, il “Campo scuola Coni di Cosenza”, già omologato e inaugurato da qualche anno. Presenti le massime autorità dello sport regionale, dal presidente Vincenzo Caira al delegato provinciale Fausto Corrado. Molto importante e di grande significato la presenza della stragrande maggioranza delle associazioni calabresi di atletica leggera, tra le quali la “Athlos main solution Mirto Crosia” rappresentata dal suo presidente Andrea Ponzi e dal suo vice Vincenzo Mancini.

A portare i saluti del Presidente Fidal nazionale, Stefano Mei, la vicepresidente Manuela Levorato, figura di immenso prestigio per l’Italia con i suoi numerosi record nazionali, i suoi 17 titoli nazionali assoluti e numerose medaglie conquistate in ambito internazionale.

A consacrarsi “Campione assoluto d’Italia 10.000 su pista” sono Francesco Guerra (Carabinieri) con il tempo di 29.01.36 e Sara Nestola (Corradini Rubiera) con il tempo di 33.10.72. Una giornata di sport ai massimi livelli, vissuta con grande partecipazione emotiva dal numeroso pubblico accorso; una giornata quindi assolutamente da incorniciare, incastonata tra un sole splendido del primo pomeriggio ed un meraviglioso arcobaleno apparso all’avvicinarsi della sera, tra nubi dense appena diradatesi , quasi a volerne annunciare l’epilogo!