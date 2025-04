Alle esequie di Papa Francesco ha partecipato anche l'Arcivescovo della Diocesi di Rossano - Cariati, mons. Maurizio Aloise: "Al termine del funerale di Papa Francesco - ha commentato il vescovo della chiesa rossanese - desidero esprimere i miei sentimenti di profonda partecipazione e unione a tutta la Chiesa cattolica. Papa Francesco ha lasciato un'eredità ricchissima alla Chiesa e al mondo intero, fondata sulla sua passione per la misericordia, la giustizia e l'amore per i più vulnerabili. La sua testimonianza di fede e di servizio ci ispirerà per molto tempo a venire. Che la sua eredità continui a guidare e a illuminare il cammino della Chiesa e di ogni uomo e donna del mondo intero. Unisco la mia preghiera e quella della Chiesa di Rossano - Cariati a quella di tutti i credenti nel mondo, affinché Dio accogli Papa Francesco nella sua gloria e continui a benedire la Chiesa e l'umanità intera". (Foto: Arcidiocesi di Rossano-Cariati)