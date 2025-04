La nomina di Liborio Bloise a nuovo Commissario del Parco Nazionale della Sila, ufficializzata dal Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, è una scelta di visione da parte del Governo, che offre l’opportunità di imprimere una nuova fase di crescita e valorizzazione del prezioso polmone verde d’Italia. È quanto dichiara Pasqualina Straface, presidente della terza commissione regionale, esprimendo grande soddisfazione per la nomina di un uomo del territorio alla guida di uno dei più importanti Parchi del Paese. La scelta di Liborio Bloise – sottolinea – rappresenta un segnale importante di attenzione verso le specificità e le potenzialità di questo territorio. Siamo fiduciosi che il suo lavoro si muoverà nel solco delle tantissime iniziative di sostegno alla montagna, all'agricoltura e alla valorizzazione delle produzioni biologiche interne a quello che viene da sempre considerato come il Gran Bosco d’Italia. Anche in qualità di segretario della quarta commissione assetto e utilizzazione del territorio e protezione dell’ambiente – aggiunge – assicurerò il massimo sostegno a tutte le iniziative che mireranno alla crescita e allo sviluppo del Parco Nazionale della Sila. Crediamo fortemente che questo patrimonio naturalistico possa e debba essere uno spazio dalle molteplici declinazioni: un strumento formidabile per il turismo sostenibile, un centro di ricerca scientifica di eccellenza, un custode e duplicatore dell'immenso patrimonio storico, artistico e culturale che racchiude, e un motore per rilanciare e sostenere la florida economia agricola e le produzioni di qualità presenti sul suo territorio. Regione Calabria e Governo – conclude Straface – dimostrano con questa nomina un impegno sinergico per la tutela e la promozione del Parco Nazionale della Sila, un patrimonio inestimabile per la nostra regione e per l'intero Paese.