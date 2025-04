Il bisogno oggettivo di far acquisire, sin da piccoli, il senso della generosità, dell’altruismo e della condivisione, oltre ai valori dello sport e della sana competizione. Partendo da questi presupposto l’Istituto comprensivo Mandatoriccio, guidato dalla dirigente scolastica Mirella Pacifico, ha aderito senza esitazione alla Run4Hope Massigen, il Giro d’Italia podistico solidale non competitivo articolato su venti staffette regionali attuate in contemporanea in tutta Italia, con l’obiettivo di raccogliere nuovi fondi per sostenere la ricerca sui tumori che colpiscono i bambini. Beneficiaria è infatti la Fondazione Airc per la ricerca sul Cancro. La scuola mandatoriccese è stata coinvolta in due distinti momenti: nella prima fase, nella staffetta Mirto Crosia – Calopezzati centro, pianificata dall’Associazione Athlos di Mirto e, nella seconda tappa, Calopezzati centro – Pietrapaola scalo, strutturata dall’Associazione Corri Castrovillari. Si è dato il via all’azione di solidarietà nel cortile antistante la delegazione comunale di Mirto. All’evento erano presenti gli studenti del Comprensivo Crosia Mirto e del Liceo e Ite del plesso scolastico di Mirto, guidati rispettivamente dai dirigenti scolastici Rachele Anna Donnici e Sara Giiulia Aiello. Durante un momento di interazione curato dal sociologo specialista Antonio Iapichino, a cui hanno preso parte attiva il sindaco di Crosia, Maria Teresa Aiello, docenti delle scuole crosiote e il presidente dell’Athlos, Andrea Ponzi, è stata sottolineata l’importanza dell’iniziativa di carattere nazionale. Da qui il via, dapprima a una sorta di marcia cittadina, poi, lungo il serpentone d’asfalto della strada statale 106, scortati dalla Polizia locale di Crosia e di Calopezzati, con il supporto lungo il percorso di due unità mobili di ‘Calabria Soccorso’ e la partecipazione al seguito del Gruppo ciclisti ‘Valle del Trionto’, si è giunti nel centro storico calopezzatese dove, ad attendere gli atleti sono stati alunni, docenti e personale Ata della scuola primaria e secondaria di secondo grado del plesso di Calopezzati del più ampio Istituto comprensivo di Mandatoriccio. Una vera e propria festa, con diversi interventi, iniziando dalla ‘padrona di casa’, la dirigente scolastica Mirella Pacifico, che con la professionalità e l’eleganza che la contraddistingue, ha sottolineato, soprattutto alle nuove generazioni, l’importanza della ricerca scientifica e il bisogno di fare prevenzione. A seguire un’altra tappa: Calopezzati – Pietrapaola, promossa dalla Corri Castrovillari, associazione di atletica leggera guidata da Gianfranco Milanese e coordinata sul territorio da Karyna Hlukhova e Leonardo Filippelli. All’evento hanno partecipato sia la scuola primaria che secondaria di primo grado del plesso di Pietrapaola dell’Istituto comprensivo di Mandatoriccio, a cui non hanno fatto mancare la presenza la ds Mirella Pacifico e il sindaco di Pietrapaola, Manuela Labonia. Dunque, una giornata ricca di entusiasmo in cui si è messo in luce, come lo sport, con la sua carica emotiva, il suo vigore e la sua forza impressa dagli atleti sia uno dei linguaggi più appropriati e proficui per far veicolare un messaggio dal peso immenso.