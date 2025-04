Martedì 29 aprile, alle ore 16, al teatro Campus F. Tonnara di via Vulcano, ad Amantea si terrà il quarto Meeting del volontariato promosso dal CSV Cosenza. L’appuntamento rientra in una serie di incontri che il Centro servizi sta organizzando sui territori della provincia per farsi conoscere e favorire il dialogo e la collaborazione tra enti di terzo settore e tra gli stessi enti, istituzioni e altri attori sociali al fine di contribuire alla crescita delle comunità. I primi tre meeting si sono svolti a Montalto, Mendicino e Cariati coinvolgendo più di 70 tra volontari e amministratori locali.

Dopo i saluti del sindaco di Amantea, Vincenzo Pellegrino, la presidente del CSV Cosenza, Rachele Celebre presenterà il manifesto dei centri di servizio che, nel corso degli anni, da meri erogatori di servizi per il volontariato si sono trasformati nei suoi agenti di sviluppo. Seguiranno gli interventi del professore Carlo De Rose del Dipartimento di scienze politiche e sociali dell’Università della Calabria che illustrerà la ricerca realizzata insieme al CSV e intitolata “Il volontariato che cambia” e del direttore del CSV Cosenza, Mariacarla Coscarella che presenterà i percorsi attivati dal Centro per il 2025. L’incontro si concluderà con un dibattito con i rappresentanti degli ETS e con i diversi attori sociali presenti.