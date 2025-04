di DON MICHELE ROMANO - Nel Vangelo di oggi (Mt 28, 8-15), ancora una volta, sono le Donne ad essere le vere protagoniste! Accogliendo il messaggio dell'Angelo, che le riempie di gioia, hanno dato un ammirevole esempio di fedeltà, di dedizione, e di Amore a Cristo, non solo, nel tempo della sua Vita pubblica, ma anche durante la sua Passione, ed ora vengono "premiate" da Gesù, con un particolare gesto di attenzione e di predilezione!

È Lui stesso che va loro incontro, ed affida loro il compito di essere "apostole" degli Apostoli: "Andate ed annunciate ai miei fratelli...(v 10a). Anche se confusamente, loro hanno colto il "senso" della Pasqua, al contrario delle Guardie che corrono, allarmate, per riferire ai Sommi Sacerdoti l'accaduto, ma ignorandone completamente il senso! Poi, nel consiglio tenuto dagli Anziani, rispunta, come in Mt 26,3 -anche qui: il "denaro!" Come la Morte di Gesù, anche la sua Risurrezione, è stata valutata in base al denaro. Retribuita, ed appresa bene, questa "lezione", impartita dai grandi "Maestri", alle ignare Guardie, la Morte e la Risurrezione del Cristo, continuano ad essere "fino ad oggi" (v 15), ahimè, la questione cruciale della Storia, partendo dalla quale, gli uomini e le donne di ogni tempo e di ogni luogo, sono chiamati a fare una "scelta" libera e decisiva! Certo, sono tante ancora le scuse e gli atteggiamenti mortiferi, per smentire nel nostro mondo scettico e smaliziato, il "Cuore" della nostra Fede: Cristo è Risorto (e questo è il Fondamento della nostra Fede, ci dirà San Paolo), e Lui resta sempre accanto a noi. La Chiesa, dopo i 40 giorni di preparazione (Quaresima!), da oggi ci concede un tempo più lungo: 50 giorni per "convertirci" anche in questo Tempo Pasquale, alla grande Notizia, che abbiamo ricevuto. Tuttavia, ne siamo consapevoli: non è semplice e scontato, credere che Gesù è veramente Risorto! Il senso di stupore e dubbio, ha caratterizzato dal resto, tutti i protagonisti, compresi gli Apostoli. Poi, dalle Donne, su incarico di Gesù, Essi sono invitati a tornare in Galilea, dove Egli li incontrerà (v 10b). Sì, in Galilea, nei pressi del Lago, lì dove tutto è iniziato. In un certo senso, è come ritornare alle fonti, un chiaro invito a riscoprire e rileggere la loro storia, alla luce della Risurrezione. La vita del Cristiano, è sempre un "antare verso" la Galilea, nella terra del quotidiano più usuale, da dove sembra "non venire nulla di buono", ma è proprio lì, che può trionfare la nostra Gioia, incontrando il Risorto. Sono davvero meschini e sùbdoli, i raggiri di coloro che, allora come oggi, vogliono negare l'evidenza: tentano di stravolgere la verità, "corrompendo" i Testimoni. È lo stile di chi teme di perdere il potere, di chi ha immiserito la sua vita, riducendola solo, alla mera dimensione del denaro e del successo! Povera e misera Umanità! C'è sempre, tuttavia, "Qualcuno", che contrappone la Vita alla morte, la Verità alla menzogna, la Risurrezione al sepolcro. Oggi, tocca a noi, Cristiani e "Redenti" del nostro tempo, essere i "Testimoni" viventi del Risorto, muovendoci nelle vicende del mondo, quali depositari della sua vera Gioia! Auguri a tutti, di un buon *Lunedì dell'Angelo*.