Il sindaco Franz Caruso ha incontrato a Palazzo dei Bruzi il neo eletto Segretario Generale della Cisl Cosenza, Michele Sapia, al quale il primo cittadino di Cosenza ha rivolto prioritariamente i migliori auguri di buon lavoro “in un percorso di continuità – ha detto – con il predecessore Giuseppe Lavia, oggi segretario generale della Cisl Calabria, con il quale abbiamo sempre portato avanti un rapporto proficuo, di confronto e collaborazione. È questa una certezza più che un auspicio, condividendo la necessità di creare un clima di unione più che di divisione, ritenendo che una comunità coesa rappresenti la piattaforma indispensabile su cui costruire e portare avanti processi di sviluppo e progresso a beneficio della collettività”.

Il segretario Sapia ha, dal canto suo, affermato: “Quello odierno è un momento di schietto confronto con l’obiettivo di rigenerare lavoro, favorire più inclusione e integrazione specie in un comune come quello di Cosenza, Capoluogo di provincia. Servirà maggiore confronto e partecipazione per esaltare esperienze positive, bellezze e ricchezze territoriali ma soprattutto il valore del presidio umano e del lavoro di qualità. È necessario creare nuovi percorsi e luoghi di confronto tra i vari attori sociali, sindacali, mondo delle imprese e della cultura”.

Il sindaco Franz Caruso e il segretario Michele Sapia hanno condiviso l’obiettivo di sostenere azioni per favorire l’occupazione giovanile e limitare il fenomeno dello spopolamento.

“Io ci sono – ha concluso Franz Caruso – Sono questi temi a me molto cari da sempre e verso i quali presto massima attenzione. Per quanto di mia competenza ho fatto e farò quanto necessario per creare nuove opportunità di crescita al fine di trattenere i giovani nella nostra terra, offrendo loro occasioni importanti di lavoro. Un obiettivo, quest’ultimo, a cui tutti dobbiamo tendere, consapevoli di quanto pesa in ogni ipotesi di progresso lo spopolamento che si registra, anno dopo anno, nel nostro territorio”.

Il segretario Sapia, ha colto l’occasione per invitare il sindaco Franz Caruso, che ha accettato di buon grado, a partecipare al XII Congresso territoriale della Cisl Cosenza che si svolgerà il 28 e 29 aprile all’hotel Europa a Rende sul tema: “Lavoro, partecipazione e responsabilità sociale per rigenerare il territorio. Il Coraggio della Partecipazione“.