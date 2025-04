A Contrada Baraccone di Corigliano-Rossano familiari, amici e parenti si sono riuniti per celebrare i 100 anni di Nonna Rosina Pancaro, coniugata Viteritti, simbolo di resilienza e amore per il territorio. Circondata da tanto affetto Rosina ha spento le sue “cento candeline” con la vitalità che da sempre la contraddistingue, nonostante i piccoli acciacchi dovuti all’età. A rendere omaggio alla centenaria anche il Sindaco Flavio Stasi, che ha voluto farle visita personalmente per consegnarle un riconoscimento e gli auguri dell’intera comunità. Nata nel 1925, “Za Rusina” – come tutti la chiamano al Baraccone – ha attraversato un secolo di storia, radicata nella sua terra. Testimone degli eventi che hanno segnato l’Italia e la Calabria, ha scelto di non abbandonare mai i suoi boschi, la casa dove ha cresciuto la famiglia e le tradizioni che ancora custodisce con fierezza. Oggi, nonostante l’età, conserva una mente lucida, una rara energia e l’autonomia di chi non rinuncia alle proprie abitudini: vive ancora nella sua abitazione, si dedica alla cucina e coltiva con passione il legame con la natura circostante. Da oggi Contrada Baraccone può vantare due “ultracentenari”: oltre ad un secolare castagno conosciuto come “Il Vecchio del Baraccone”, una donna straordinaria, legata alla memoria di questi luoghi e alle sue tradizioni, che stanno ormai scomparendo e delle quali Nonna Rosina è una degli ultimi testimoni.