di DON MICHELE ROMANO - La drammaticità della Passione di Cristo (Gv 18, 1-19,42), per rispetto all'unico Sacrificio che si consuma sulla Croce, impone questa sera, a tutte le Chiese (unico giorno dell'anno, in cui non viene celebrata la santa Messa!), di essere disadorne, buie e silenziose. Per noi Cristiani, tacciono persino le campane, in segno di "lutto", per la Morte di nostro Signore, mentre (ahimè!), intorno a noi, la frenesia del mondo, suggerisce a tanti, di organizzarsi per il grande fine- settimana di Pasqua, per trascorrere un "fuori porta", tempo permettendo! E mentre le Scuole e gli Uffici restano chiusi, le Metropolitane si affollano:Tutti corrono e "fuggono" dalla routine quotidiana...!Invece, da qualche parte, altrove, c'è un gruppo di Amici che, ahimè, calano il corpo sfigurato e straziato di Gesù dalla Croce, per deporlo in una tomba! Ultimo segno di affetto, ultimo abbraccio dei pochi discepoli, rimasti a vegliare, il Nazareno che muore! Ora si: *"Tutto è compiuto"*! (v 30a). Dio si è arreso, alla devastante follia dell'uomo, e alla sua indifferenza, ha rinnovato il suo "Sì" ad ogni uomo, che sa solo dire dei "No". La Passione di Gesù, è un "duello" tra la Paura e l'Amore. Quante volte la Paura, ostacola l'Annuncio, ma l'Amore è più forte. In definitiva Dio, non ama la sofferenza! Dopo la grande dimostrazione di oggi, che il Padre, cioè, ci ama così tanto, da accettare perfino che suo Figlio venga rifiutato e ucciso, c'è da dire che: Lui preferisce essere rifiutato, che rifiutare; essere condannato, che condannare; essere ucciso, piuttosto che uccidere! E malgrado tutto questo, ancora oggi, sono in tanti, a pensare che Dio manda prove e castighi a noi tutti. Ingratitudine e stoltezza umana, al punto da ignorare che, essendo tutti sotto l'egemonia delle conseguenze del Peccato Originale, è sempre e solo l'addossarsi delle conseguenze delle nostre scelte sbagliate, nel peccato, a causare le nostre Sofferenze. Giusto per fare un esempio, noi diciamo: Dio è il Sole: Ora se io sto davanti al Sole, mi illumino e mi riscaldo. Ma se io, nella mia libertà, decido di stare nell'ombra, sono al buio ed al freddo. E Dio non può che dispicersi di tutto ciò. Il Venerdì santo, è un giorno, da cui vorremmo uscire in fretta, ed arrivare subito alla Domenica di Pasqua! Dovremmo, invece, concederci più tempo, per riflettere davanti al mistero della Croce di Cristo, e saper accogliere la sua Morte Retentrice, quale offerta di Amore per tutti. La Croce ("il patibolo degli schiavi"), ci manifesta tutta la "povertà" di Dio, appeso ad una Croce: È povero della fiducia delle folle; è povero della riconoscenza di tanti beneficati; povero di amici, di risultati, povero di tutto...! Si direbbe: "un fallito!" Gli hanno preso persino i vestiti: "È diventato lui stesso maledizione per noi" (Gal 3, 13). E noi, di contro, (e qui dovremmo solo vergognarcene!), puntiamo sempre e solo, sulle nostre sicurezze, sul denaro, sul potere! Ma la nostra "fuga", non può che terminare sul Calvario, perché Gesù, pure ridotto allo stremo delle forze, "tolto di mezzo" e inchiodato..., ancora oggi, percorre tutte le strade ed i sentieri del mondo, e ci raggiunge! Oggi riconosciamo, con umiltà e gratitudine, che la nostra "fuga" da Lui, è finita! Pure con le mani "inchiodate", Lui continua ad abbracciarci, in un gesto di infinita tenerezza. La ricerca di "ciò che era perduto", per Lui non avrà mai fine, Dio non si rassegna all'idea, di lasciarsi "impoverire" dall'uomo! Chiediamoci, con riconoscenza e gratitudine: Cos'altro avrebbe potuto inventarsi Dio, per dimostrarci il suo amore? Buon Venerdì Santo.