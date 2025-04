Una giornata speciale, quella vissuta presso il Presidio Ospedaliero “Nicola Giannettasio” di Rossano, grazie alla visita dell’Arcivescovo di Rossano - Cariati, mons. Maurizio Aloise.

Il cuore della visita è stato un messaggio chiaro e profondo: la Chiesa è vicina agli ammalati, ai sofferenti e a chi ogni giorno si prende cura di loro.

La giornata si è aperta con un momento di intensa preghiera nella cappella dell’ospedale, dove l’Arcivescovo, rivolgendosi ai presenti — tra cui i due cappellani, le suore e i fedeli — ha donato parole di luce, ispirandosi al Vangelo del Buon Samaritano. “In un mondo che corre veloce — ha detto — il Vangelo ci insegna a fermarci, avvicinarci, toccare, prenderci cura”. È stato un invito vibrante a vivere la Pasqua non solo come un evento liturgico, ma come esperienza quotidiana di prossimità, compassione e servizio.

Ad accogliere con calore Mons. Aloise, la direttrice dello Spoke, Dott.ssa Maria Pompea Bernardi, insieme ai due cappellani Don Gianni Filippelli e Don Agostino Stasi, unitamente anche ad un gruppo di volontari dell’AVO, testimoni di quella carità silenziosa che ogni giorno abita i corridoi dell’ospedale.

La prima tappa è stata nel reparto di Dialisi, dove medici e infermieri hanno accolto l’Arcivescovo con sincera emozione. Tra strette di mano, sorrisi e parole di conforto, il Vescovo si è soffermato accanto al letto di ogni paziente, donando uno sguardo e una benedizione a ciascuno.

Il percorso è proseguito nel reparto di Nefrologia, dove ancora una volta medici e personale sanitario hanno testimoniato un’accoglienza calorosa. L’attenzione pastorale di Mons. Aloise si è fatta ancora più evidente: si è avvicinato con delicatezza a ogni malato, ascoltando, benedicendo, pregando in silenzio accanto ai letti. Gesti semplici, ma carichi di Vangelo vissuto.

Tappa centrale della visita è stata il nuovo reparto di Chirurgia, recentemente ristrutturato. Qui si è vissuto un intenso momento di preghiera e benedizione. Con la partecipazione del primario, dei medici, infermieri e operatori sanitari, il rito si è svolto tra commozione e gratitudine. Le parole della benedizione hanno invocato la consolazione di Dio, la forza dello Spirito Santo e la presenza amorevole di Cristo su ogni malato e su chi lo assiste.

Il cammino è poi continuato nel reparto di Cardiologia, dove l’Arcivescovo ha nuovamente manifestato la sua attenzione paterna, visitando anche un sacerdote ivi ricoverato. Un gesto che ha toccato il cuore dei presenti: nessuno è dimenticato, neanche chi ha donato tutta la vita al servizio della Chiesa.

Un’attenzione particolare è stata riservata anche alla comunità delle suore che vivono nell’ospedale, con una visita finale presso la loro abitazione. L’accoglienza si è trasformata in festa. L’Arcivescovo ha espresso affetto e preghiera anche per una suora della comunità attualmente in sofferenza, manifestando ancora una volta la sua cura per chi soffre, in modo delicato e riservato.

In ogni reparto, medici, infermieri, operatori e volontari hanno mostrato un’accoglienza gioiosa, sincera, che ha fatto percepire l’unità tra scienza e fede, tra cura del corpo e attenzione all’anima.

“Siete il volto di un’umanità rinnovata”, ha detto Mons. Aloise nella sua omelia. E davvero oggi, tra quelle corsie, la luce della Pasqua è sembrata anticipare il suo splendore, fatta di gesti concreti, carezze, silenzi oranti e volti sorridenti.

La Chiesa che si fa prossima, che si inginocchia accanto al dolore e lo benedice con la presenza viva del Vangelo. Questo è ciò che è stato testimoniato oggi. Un giorno che ha lasciato una traccia profonda nei cuori, facendo respirare tra le corsie il profumo della Pasqua.