Si è conclusa con successo e grande partecipazione la III edizione del Festival del Broccolo di Rapa a Bisignano. L'evento è stato organizzato dall'Assessorato all'Agricoltura del Comune di Bisignano in collaborazione con la Regione Calabria, l'ARSAC, il GAL Valle del Crati e con il patrocinio del Comune di Bisignano.

Grazie al gran lavoro di squadra degli organizzatori dell'evento, e ad una virtuosa sinergia con le Istituzioni locali, gli Enti e le associazioni datoriali e di animazione territoriale, il Festival del Broccolo di Rapa si conferma evento sempre più coinvolgente, una grande festa di condivisione all'insegna della cultura, della gastronomia e della valorizzazione dei prodotti locali.

Un'immensa dimostrazione della forza e della potenzialità dell'agroalimentare del territorio di Bisignano.

“Una kermesse fantastica e gustosa - ha affermato l'Assessore all'Agricoltura Francesco Chiaravalle, dominus dell’iniziativa, impegnato in prima linea -. I piatti preparati con il broccolo di rapa e abbinati ad ottimi vini, nel percorso degustativo sono andati letteralmente a ruba! Un momento fortemente identitario - sottolinea Chiaravalle - che ha esaltato in maniera straordinaria la promozione del broccolo di rapa locale in un territorio dalle mille sfumature come Bisignano”.

Una full immersion di appuntamenti culturali, dedicati a questo speciale ortaggio, hanno accompagnato il pomeriggio di festa.

La sera è stata poi esaltata da un'atmosfera gioiosa e piacevole, con l'esibizione spettacolare di Cecè Barretta, che con il suo concerto ha incantato l'intera piazza di viale Roma strapiena al ritmo delle canzoni che hanno fatto cantare diverse generazioni e ospiti giunti da ogni parte della provincia di Cosenza.

“Non resta che aspettare la IV edizione del Festival - conclude l'Assessore Chiaravalle - per rivivere ancora una volta la magia che solo questo evento riesce a regalare. Arrivederci al prossimo anno!”.

All'evento erano presenti: Francesco Fucile, Sindaco di Bisignano; Giuseppe Rizzo, Sindaco di Cerzeto; Rosaria Amalia Capparelli, Sindaco di San Benedetto Ullano e Presidente GAL Valle del Crati; Fulvia Caligiuri, Direttore Generale ARSAC; Renata Polverini, già Segretario Generale Ugl e Presidente della Regione Lazio; Gianluca Gallo, Assessore all’Agricoltura della Regione Calabria; Pierfranco Costa, Direttore del GAL Valle del Crati; Franco Aceto, Presidente Coldiretti Calabria; Luca Pignataro, Presidente CIA Calabria Nord; Massimino Magliocchi, Presidente Consorzio Olio di Calabria IGP; Demetrio Stancati, Presidente Consorzio Terre di Cosenza; Antonello Grosso Lavalle, Presidente provinciale UNPLI Cosenza; Gloria Tenuta, Presidente GIAS Srl; Paola Granata, Presidente provinciale Confagricoltura Cosenza; Vincenzo Liguori, Biologo Nutrizionista; Luca Petrassi, Agronomo; Marcello Bruno, Funzionario ARSAC; diversi imprenditori agricoli locali.