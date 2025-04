Il marketing territoriale e di destinazione attraverso l’organizzazione di eventi. Questo il tema al centro dell’incontro svoltosi nei giorni scorsi nell’aula magna della sede “Palma” e rivolto agli studenti del triennio dell’indirizzo Turismo dell’IIS Palma Green Falcone Borsellino di Corigliano Rossano. Un momento di alta valenza formativa, che ha visto anche la firma di una convenzione per il tirocinio che offrirà ai ragazzi l'opportunità di mettere in pratica quanto appreso in aula in collaborazione con la Pro Loco Corigliano Rossano. L’iniziativa, inserita nel ciclo di incontri con esperti nell’ambito delle attività PCTO, è stata organizzata d’intesa con il Dirigente Scolastico dott.ssa Cinzia D’Amico, dalle referenti PCTO di indirizzo prof.sse Carmela Gallo e Gabriella Tramonte, e dal prof Enzo Stalteri.

L’evento, introdotto dalla prof.ssa Carmela Gallo, ha visto come primo relatore la dott.ssa Valeria Capalbo, Presidente della Pro Loco ed esperta di marketing territoriale, la quale ha spiegato come le strategie di marketing possano essere implementate attraverso l’organizzazione di eventi, un aspetto fondamentale per la promozione del territorio e l'attrazione turistica. La dott.ssa Cristina Pistoia, invece, ha relazionato sul management degli eventi, fornendo agli studenti strumenti operativi per gestire manifestazioni e iniziative sul territorio e raccontando l’esperienza presso la BIT di Milano, occasione prestigiosa per entrare in contatto con i professionisti del settore e vivere da protagonisti il mondo del turismo.

Un incontro ricco di opportunità, che ha rafforzato il legame tra scuola, territorio e mondo del lavoro. Con la firma della convenzione per il tirocinio, inoltre, gli studenti dell’indirizzo Turismo avranno la possibilità di applicare sul campo le competenze acquisite, contribuendo attivamente alle attività di promozione turistica e gestione di eventi nel territorio.