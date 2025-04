Si è tenuta presso i locali della Unioncamere Calabria di Lamezia Terme l’assemblea dell’Anteas Odv e Aps che ha deliberato il cambio alla presidenza. Otto anni, quelli di Nigro, di impegno paziente nel traghettare tutte le Anteas presenti in Calabria nell’adeguamento alla riforma del Terzo settore con gli accreditamenti con le relative iscrizione al Runts e permanente di dialogo e confronto, non sempre facile e favorevole nell’ambito del terzo settore, nelle istituzioni territoriali e regionali hanno registrato elementi che hanno migliorato e arricchito ogni socio, superato difficoltà oggettive e raggiunto risultati rilevanti, non scontati. Visione dell’appartenenza, FORMAZIONE e ATTIVITA DI RILIEVO come i progetti Ri-generiamoci sull’educazione digitale intergenerazionale progetto A SPASSO sulla condivisione culturale del territorio regionale e nazionale. Innumerevoli gli atti di affetto dei partecipanti rivolti a Nigro. Continuano a essere operativi fino alla celebrazione del prossimo congresso i due vicepresidenti, i componenti del Consiglio direttivo e i componenti dell’attuale Assemblea regionale sia APS che ODV che tenuto conto altresì della necessità di continuare l’operato e il percorso positivo intrapreso per espandere e rafforzare Anteas in tutto il territorio regionale hanno eletto in presenza del Presidente Nazionale De Biase, i Segretari Generali FNP Salvatore Mancuso e CISL Lavia e i Segretari territoriali come Presidente regionale di Anteas PDV e APS ROMOLO PISCIONERI, una persona conosciuta e stimata, responsabile e disponibile, operosa e volenterosa, che ha rivestito, con successo, ruolo di responsabilità nella FAI CISL e di recente ha ricoperto l’incarico di segretario Generale della UST-CISL di Reggio Calabria. Nigro consegna il testimone al compagno di squadra al termine della propria frazione impegnandosi a rendere più visibile Anteas ed i suoi valori fondativi.