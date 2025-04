di DON MICHELE ROMANO - Mancano solo pochi giorni per la commemorazione della morte del Signore, ed il Vangelo di oggi (Gv 10, 31-42), ci presenta i motivi della sua condanna! Gesù annuncia con forza la Verità: I "segni" e le "opere" da Lui compiute, testimoniano che il Padre lo ha mandato, ma i Giudei lo giudicano quale "blasfemo", e quindi reo di essere lapidato. Tuttavia, quello che Gesù cerca di dire, per loro, risulta incomprensibile: Ed ecco, che il Regno di Dio, ancora una volta, rimane occulto "ai sapienti e ai dotti", mentre potranno comprenderlo ed accoglierlo, solo "i piccoli e i semplici". Risultato vano, ogni tentativo di essere accettato e compreso, Gesù morirà, per affermare la Verità su sé stesso, ed essere fedele alla sua Missione. Sarà solo il potere di Cristo Crocifisso, che "ci attirerà tutti a sé", come quando, nell'Antico Testamento, il Profeta Isaia affermava: "Tu o Dio, tenevi tesa la mano ogni giorno, a un popolo incredulo e ribelle" (Is 65, 2). Al tono violento dei Giudei, Gesù risponde con pacatezza e velata ironia: "Vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del Padre: per quale di esse volete lapidarmi?" (v 32). I Giudei replicano: "... per una bestemmia, perché tu che sei uomo, ti fai Dio" (v 33b). Gesù, richiamandosi al Salmo 81, risponde che, se sono "chiamati dei", coloro a cui fu rivolta la Parola di Dio, quanto più il Figlio di Dio, colui che il Padre ha consacrato ed inviato nel mondo, per la salvezza di tutti. Ma non dimentichiamo, che saranno proprio queste parole: "Sarete come dei", che il Maligno aveva insinuato nella prima tentazione, illudendo i nostri Progenitori, ed ancora oggi le va ripetendo, ogni volta che vuole indurci alla libertà sfrenata, mettendoci contro Dio, per poi farci sperimentare, ancora una volta, la paura e la nudità! Ecco perché Gesù, vero Dio, nell'Unione ipostàtica col Padre, invoca per noi il dono della Fede, per accogliere la Luce che promana dal suo insegnamento! Oggi siamo noi i testimoni e i depositari delle sue opere, lungi quindi da noi, scadere in una vita incoerente e piena di ipocrisia, ritenendoci inattaccabili, e depositari del bene! In tal modo vanificheremo la Croce di Cristo, ma al contrario imitiamo quei "molti", menzionati nel Vangelo (v 41a) che, ricordando la testimonianza del Battista, con cuore semplice e puro, ascoltavano con docilità i suoi insegnamenti. Che il Signore ci aiuti a riconoscerLo sempre più, quale nostro Maestro e Signore, soprattutto in questo "tempo favorevole", del nostro cammino quaresimale.