Si è tenuto presso la Sala Petraglia della Camera di Commercio di Cosenza, il convegno “Presentazione dei risultati di ricerca sui Minimi in Italia e Francia”, promosso dalla Camera di Cosenza in collaborazione con la Fondazione San Francesco di Paola. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di approfondimento e valorizzazione della storia e del pensiero legati all’Ordine dei Minimi, con uno sguardo particolare ai rapporti tra Italia e Francia.

Nei saluti introduttivi, il Presidente della Camera di Commercio di Cosenza, Klaus Algieri, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa, dichiarando: “San Francesco di Paola è patrimonio dell’umanità, appartiene a tutti. La Camera ha sostenuto con piacere questo studio sulla sua vita in Francia, perché crediamo nella cultura come leva di sviluppo per il territorio”.

Il Presidente ha inoltre ringraziato gli studenti del Liceo Classico “B. Telesio” di Cosenza per il contributo offerto nell’organizzazione della nuova Biblioteca Camerale, inaugurata a conclusione dell’evento: “La biblioteca della Camera di Commercio di Cosenza fa parte del Servizio Bibliotecario Nazionale, la rete informatizzata di servizi nazionali alla quale sono collegate le biblioteche dello Stato, degli Enti locali e delle Università, che contribuiscono alla creazione dei un unico catalogo collettivo nazionale online gestito dall’ICCU (Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche).”

Padre Francesco M. Trebisonda, Presidente della Fondazione San Francesco di Paola, ha espresso gratitudine alla Camera per l’opportunità, evidenziando come l’iniziativa consolidi un rapporto di collaborazione ormai strutturato. “Attraverso attenti processi di studio e ricerca – ha affermato – la Fondazione si impegna a diffondere e far conoscere il pensiero degli illustri intellettuali dell’Ordine dei Minimi, avvalendosi della collaborazione dei più autorevoli studiosi in materia. Le ricerche sono un bene prezioso per il territorio e per la diffusione delle conoscenze”.

Durante il convegno, hanno preso la parola studiosi di alto profilo internazionale: Agostino De Rosa (Università Iuav di Venezia), con un intervento su anamorfosi, astrolabica e cattottrica nelle opere di Maignan e Niceworn; Claudio Buccolini (CNR-Iliesi, Università Tor Vergata), che ha illustrato gli inediti di Mersenne tra scienza e teologia; Flavia De Nicola (The Catholic University of America – Rome Center), con un approfondimento sull’iconografia e la memoria collettiva dell’Ordine in Francia tra Quattrocento e Settecento; e il Dott. Niccolò Tarquini, con una riflessione sul volontarismo divino nel pensiero mersenniano.

Particolarmente apprezzata la partecipazione attiva degli studenti, che hanno posto domande ai relatori, stimolando un dialogo tra accademia e giovani. La mattinata si è conclusa con il taglio del nastro della nuova Biblioteca Camerale: uno spazio completamente rinnovato, che ospita oltre 5.000 volumi, tra cui numerose opere sul pensiero dei Minimi, a disposizione della comunità e del mondo della formazione.