Il Comune di Morano consolida il proprio impegno nella valorizzazione del patrimonio culturale e naturalistico attraverso un’importante collaborazione con il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” e il Gruppo Speleologico del Pollino.

L’intesa, sottoscritta nei giorni scorsi, mira a raggiungere gli obiettivi dichiarati mediante un’articolata attività di ricerca multidisciplinare avente molteplici finalità, tra cui la tutela e promozione delle risorse ambientali e storiche del posto. Nello specifico, la partnership prevede la realizzazione di progetti congiunti che uniscano competenze accademiche e conoscenze tecniche nel campo della speleologia, dell’archeologia e della geologia.

Tra le iniziative figurano: a) l’esplorazione e la mappatura delle grotte e dei siti di interesse speleologico nell’area del Massiccio del Pollino; b) la ricerca scientifica applicata alla tutela dei geositi naturali e alla valorizzazione del paesaggio; c) analisi geomorfologiche nelle aree carsiche, che potranno rivelare nuove notizie sulle origini del territorio; d) tirocini curriculari e corsi specialistici per studenti; e) attività divulgative, tra cui workshop, mostre e pubblicazioni, realizzazione di documentari, convegni e percorsi didattici per scuole e visitatori, anche mediante l’utilizzo di nuove tecnologie.

Soddisfatto dell’accordo il sindaco Mario Donadio. Che così ha commentato: "Questa nuova importante sinergia tra istituzioni differenti tra loro per mission e modalità operative, testimonia quanto sia fondamentale per la nostra Amministrazione costruire ponti e dialoghi che possano arricchire il ventaglio di opportunità sul quale provare a disegnare linee di sviluppo sostenibili e concrete per la nostra comunità. Grazie al determinante contributo dell’ateneo Vanvitelli e del Gruppo Speleo del Pollino, saremo in grado di approfondire la conoscenza del nostro straordinario e vasto mondo ipogeo e divulgarlo con il rigore scientifico e la passione che anima il nostro lavoro. L’interazione tra il sapere accademico e le conoscenze locali ci permetterà di ampliare il legame con i luoghi e le vicende che hanno concorso a formare la nostra identità di uomini, protagonisti del tempo presente, pienamente consapevoli degli accadimenti passati. Questa forma di partenariato, ne siamo certi, saprà produrre nel medio termine risultati che ci consentiranno di raccontarci con maggior slancio e autorevolezza. Un saluto denso di sincera riconoscenza – conclude il primo cittadino moranese – va agli attori principali dell’operazione: la prof.ssa Giuseppina Renda e il presidente del GSP Roberto Berardi, con i quali abbiamo elaborato e portato a compimento il piano".

L’iniziativa, essenziale per una fruizione realmente responsabile dell’area, è inserita nel più ampio contesto delle politiche comunali concepite per incentivare il turismo esperienziale e favorire indagini sistematiche e puntuali delle nostre radici, con l’intento di posizionare Morano come punto di riferimento e laboratorio di studi speleologici e archeologici.