Educare al riciclo per costruire un futuro più sostenibile: con questo obiettivo torna l’appuntamento con Riciclo Aperto, l’evento nazionale dedicato alla filiera di carta e cartone, giunto alla 25esima edizione. Fino a venerdì 11 aprile, Ecoross sta tendendo aperte le porte del proprio impianto di selezione per accogliere circa 600 studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio. L'iniziativa è parte integrante della Paper Week 2025, promossa da Comieco (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo Imballaggi Cellulosici) in collaborazione con Federazione Carta e Grafica e Unirima, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ANCI e Utilitalia.

Per il quindicesimo anno consecutivo, Ecoross aderisce all’evento di caratura nazionale per far vivere dal vivo a bambini e ragazzi il viaggio della carta e del cartone, dalla raccolta allo smaltimento fino al riuso.

Gli studenti avranno l'opportunità di visitare gli impianti di selezione aziendali e assistere alle fasi di lavorazione dei rifiuti differenziati e del loro avvio al recupero e al riciclo presso i vari Consorzi.

L’esperienza sarà arricchita dalla presenza di due referenti dell’associazione AISA partner di Comieco che, unitamente allo staff di Ecoross, offriranno approfondimenti sulla filiera di carta e cartone, sulle buone pratiche da adottare per tutelare l’ambiente e sull’importanza della raccolta differenziata dei vari materiali.

Riciclo Aperto, infatti, è un’iniziativa che unisce educazione, sostenibilità e cittadinanza attiva con l’obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni e avvicinarle ai temi dell’economia circolare e della responsabilità ambientale.