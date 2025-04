Quattordici milioni di euro messi a terra dal Gal della Sibaritide attraverso 192 progetti di cui 40 in favore dei comuni, per promuovere lo sviluppo rurale, negli ultimi sei anni e nonostante la disastrosa parentesi del Covid-19. Ieri (venerdì 4 aprile), in un’iniziativa pubblica ad hoc, vi è stata la firma di nuovi 77 Atti Concessori tra pubblico e privato che consentiranno di avviare subito nuove iniziative. È quanto fa sapere Antonio Pomillo, sindaco di Vaccarizzo Albanese e Presidente del Gruppo di Azione Locale che abbraccia i 34 comuni dello Jonio cosentino da Rocca Imperiale a Cariati passando per i centri dell’Arberia e che coinvolge altri 14 partner privati. Pomillo ha ringraziato l'Assessore regionale all'agricoltura, risorse agroalimentari e forestazione della Regione Calabria, Gianluca Gallo, per aver riservato ancora maggiore attenzione alle istanze dell’ente stanziando con un nuovo Decreto del 6 marzo scorso ulteriori risorse complessivo per oltre 2 milioni e 600 mila euro. Risorse importanti – ha sottolineato il Presidente – che con la firma di questi nuovi atti concretizzeranno il lavoro intenso fatto dal management del Gal e metteranno il territorio nelle condizioni di spingere ancora più in avanti la linea d’orizzonte dello sviluppo agricolo e forestale. In questa azione – ha ricordato – è stata determinante l’attenzione dell'assessore Gallo che ha garantito, anche in questo caso, un sostegno fondamentale a tutte le nostre iniziative; tant’è che – ha scandito – non c’è un progetto del nostro Ente, sia di parte pubblica che privata che non sia stato finanziato. Illustrando i risultati raggiunti, il presidente Pomillo ha snocciolato i dati dell’attività prodotta, entrato in piena attività solo nel 2019 dopo la sua costituzione nel 2017. Nonostante le difficoltà legate alla Pandemia – ha aggiunto – abbiamo ripreso con forza la programmazione nel 2023. Grazie a diverse assegnazioni, la propulsione finanziaria dei progetti è passata dai 5 milioni iniziali ai quasi 14 milioni attuali, contemplando ovviamente anche la quota privata che si attesta attorno ai 4 milioni di euro. Tutto questo – ha precisato inoltre il sindaco di Vakarici Il Salotto Diffuso – è stato possibile grazie all'impegno di tutta la struttura tecnica del GAL da Franco Durso a Eugenia Arcuri, da Rocco Adduci a Fabio Greco, da Antonello Munno a Tonino Napoli che hanno messo in campo un prezioso lavoro di progettazione. All’evento, coordinato dalla vice presidente dell’Ente, Gabriella Martilotti, ospitato nella suggestiva cornice del Museo Archeologico della Sibaritide, oltre al presidente Pomillo ed all'assessore Gallo, sono intervenuti anche il sindaco di Cassano Jonio Gianni Papasso e il direttore del GAL Sibaritide Franco Durso.