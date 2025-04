La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Franz Caruso, ha approvato il progetto esecutivo dell’intervento di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo del Canile Sanitario di Donnici, per un importo complessivo pari ad euro 600.000,00 che sarà presentato alla Regione Calabria per ottenerne il finanziamento.

“Interverremo per ridare dignità al canile sanitario di Donnici – ha affermato il sindaco Franz Caruso – mantenendo, anche in questo caso gli impegni assunti con i cittadini. Sulla struttura, infatti, che necessitava di essere riqualificata da tempo, siamo intervenuti sin dal mio insediamento, attraverso lavori urgenti di pulizia degli spazi esterni, di rifacimento del manto stradale e con altre opere di manutenzione straordinaria, alcune delle quali sono ancora in corso. Questo perchè, siamo da sempre consapevoli che un canile sanitario adeguato e funzionale è fondamentale al benessere degli animali e alla loro cura finché non vengono adottati. Ora riusciremo a riqualificarlo complessivamente e, soprattutto, ad adeguarlo alle nuove normative”. Soddisfatta l’assessore Veronica Buffone ha commentato: “E’ stato approvato un atto importante per la tutela ed il benessere degli animali, a cui da tempo prestiamo attenzione anche attraverso le diverse campagne finalizzate alle adozioni, al corretto rapporto uomo-animale e all’intensificamento dei controlli sui microchip. Con l’adeguamento progettato saremo finalmente in grado di offrire massima cura ai cani che saranno ospiti del nostro canile sanitario”.