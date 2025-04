Una vera e propria invasione pacifica, annunciata dal suono del clacson e dal rombo dei motori, ha attraversato il cuore dell’entroterra collinare arbëreshë. Successo per la tappa promossa dal Club Motor Arberia Vintage: oltre 200 appassionati, provenienti da tutta la Calabria, da Catanzaro a Fuscaldo, a bordo di 80 auto d’epoca hanno fatto tappa a San Cosmo A., Vaccarizzo e San Giorgio Albanese. Coniugare la passione per i motori con la promozione dei territori – sottolinea il Presidente Franco Manfredi – continua ad essere l’obiettivo dell’Associazione che punta alla cultura delle auto d’epoca, alla conservazione ed al recupero di qualsiasi veicolo a motore che abbia compiuto almeno vent’anni. Il tour delle auto d’epoca è partito da San Cosmo Albanese, ha fatto sosta al Santuario dei Santi Cosma e Damiano per la visita dell’edificio di culto e la benedizione delle Auto; è passato per Vakarici il Salotto Diffuso dove le auto hanno pacificamente invaso piazza Scura. Il tempo di visitare la Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, la Chiesa della Madonna del Rosario, oggi useo delle Statue antiche ed il Museo degli ori e del Costume Arbëreshe per riprendere poi la strada in direzione Mbuzati dove l’esposizione delle auto è stata ospitata nel Piazzale Panoramico antistante la Chiesa di San Giorgio Megalomartire. Ad affiancare il Club Motor Arberia Vintage (MAV) in questa nuova iniziativa, sono stati, insieme a tantissimi sponsor, le amministrazioni comunali dei territori coinvolti, il Lions Club Arberia, l’Historic Club di Castrovillari, Il M.A.D., Museo dell’Automobile dell’Avvocato D’Amico di San Demetrio Corone. La Più Sportiva è la Mini Cooper guidata Nik D’Angelo; La Più Lontana, la Porsche 911 Targa che guidata da Carlo Veraldi ha raggiunto il gruppo da Catanzaro; La Più Antica è la Morris del ‘55 di Carlo Bruno; La Più Votata è quella di Francesco Sola: una Opel Manta SR; La Più Lussuosa la guidava Domenico De Angelis; una Rolls-Royce. Sono, queste, le vetture premiate durante la manifestazione alla quale ha partecipato anche il giovanissimo (il partecipante più piccolo) Antonio Ramundo di Fuscaldo e due equipaggi tutti al femminile (Di Cicco/Di Cicco e Turano/Ferraro) entrambi su Fiat 500.