La classe III B del Liceo classico “San Nilo” del Polo Liceale di Rossano ha ospitato le classi I A e II A della scuola secondaria di primo grado “Leonardo Da Vinci” dell’Istituto comprensivo Rossano I per trascorrere una mattinata all’insegna della sperimentazione didattica tra laboratori dello storico, storia della Calabria ed educazione civica. L’iniziativa della classe III B è stata possibile grazie alla collaborazione tra le due scuole. A seguito dell’introduzione del professore Giuseppe Ferraro, le classi sono state impegnate in un seminario di didattica della storia e, successivamente, un percorso di didattica ludica.

L’attività didattica è stata possibile grazie all’attenzione e alla sensibilità verso la didattica della storia dimostrata dal dirigente Alfonso Perna (Polo Liceale Rossano), dal dirigente Mauro Colafato (Istituto comprensivo Rossano I), ma soprattutto grazie alla collaborazione e coordinazione della Prof.ssa Patrizia Straface e il docente referente dell’Istituto per la storia della Calabria Francesco Murrau.

Il seminario si è tenuto nel prestigioso “Circolo Culturale Rossanese”, guidato dal presidente Antonio Guarasci. Dagli ospiti non sono mancati i ringraziamenti verso il professore Francesco Caruso (Circolo culturale rossanese) per la collaborazione e per aver reso il percorso di Didattica Ludens ancora più interessante. L’attività è stata svolta in collaborazione con l’Istituto calabrese per la storia dell’antifascismo e dell’Italia contemporanea e l’Istituto per la storia del Risorgimento italiano – Comitato provinciale di Cosenza.