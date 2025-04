Giovedì 3 aprile a partire dalle ore 9,30 presso il palateatro comunale "G. Carrisi" di Mirto-Crosia, si terrà la "Festa del rifugiato" a cura dell’Amministrazione comunale e di Cidis in collaborazione con dirigenti scolastici, istituzioni laiche/religiose e associazioni del territorio. L’evento, che si pone tra la settimana di azione contro il razzismo indetta dall’UNAR e la Giornata Mondiale del Rifugiato (GMdR) istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, è volto a mettere in evidenza i servizi offerti dal progetto SAI - Sistema di Accoglienza e Integrazione - del Comune di Crosia e gestito da CIDIS Impresa Sociale – ETS per comprendere come agire l’accoglienza ogni giorno.

Scambi e confronti. Cosa vuol dire accoglienza? Come si fa integrazione? Di questo e tanto altro si parlerà durante l’incontro, moderato da Giuseppe Greco, insieme a: Maria Teresa Aiello, Sindaco di Crosia; Davide Tavernise, Consigliere Regione Calabria; Flavio Stasi, Sindaco di Corigliano – Rossano; Franco Laratta, Direttore di LaCNews24 e scrittore; Riccardo Magi Deputato della Repubblica, Alessandro Greco, Comandante Stazione Carabinieri Crosia; Maurizio Alfano, ricercatore; Don Pino Straface, Vicario Generale Arcidiocesi; Ivan Papasso, Coordinatore Progetto SAI Crosia, Toccheremo il delicato e spesso controverso mondo del lavoro con Loredana Muraca, referente P.I.U. Su.Pr.Eme CPI Corigliano - Rossano per passare al sistema educativo con le dirigenti Anna Rachele Donnici dell’IC Crosia – Mirto e Sara Giulia Aiello dell’IIS – LS – IPSCT –IPSIA – ITI di Cariati., Giovanna Pagnotta Presidente del Comitato della Croce Rossa Italiana di Mirto Crosia. Durante la giornata vari saranno i laboratori per adulti e minori che verranno realizzati.